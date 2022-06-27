保母只顧玩手機 2歲童被單獨留在電梯 出來後爬窗墜落

保母出電梯後，女童被落在電梯裡。（取材自正觀新聞）

浙江杭州市一名保母疑似顧著看手機 ，把2歲的女童獨自留在電梯，最後孩子疑似過度驚慌，出電梯後爬窗從八樓墜落身亡。保母事後稱「很自責」會承擔責任。

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綜合媒體報導，透過電梯監視器顯示，保母吳女與女童同乘電梯下樓，其間，吳女一直在看手機。到達1樓後，保母拉著滑板車走出，女童被獨自困在電梯間。電梯自動升至8樓後，女童走出電梯間，爬上電梯廳的窗戶後墜亡。

畫面顯示，從女童和吳女走進電梯，到女童獨自一人哭著從8樓走出，整個過程持續兩分鐘。詭異的是，當時電梯停在一樓有30多秒時間，保母疑似沒有想到按開電梯門。期間女童大哭拍打電梯門，隨後升到了8樓，女童跑出去後，不幸從8樓樓道的窗戶墜落到二樓平台身亡。

事發第二天，趙女報案稱保母吳女過失至女童死亡。杭州市公安 局拱墅區分局認為此案符合刑事立案標準，已進行立案偵查。「先追究保母的刑事責任，後續將繼續追究保母和物業的民事責任。」

女童父親難過的收拾著她的玩具。（取材自極目新聞）

女童母親趙女表示，8樓的住戶告訴她，吳女是在孩子爸爸敲門找孩子後，事發20分鐘後才來敲門。「在1樓單元門的監控錄像裡，都能聽到孩子墜落時的響聲，吳女也能聽見，卻在孩子墜樓後8分鐘，才給孩子爸爸打電話。」

趙女不解，女童出事後，保母吳女為何沒在第一時間救孩子。「事發後，保母告訴孩子爸爸，當時女童已經出電梯，因為要進去撿樹枝，她就又進了電梯，監控已經可以證明是謊話。」

趙女說，，監控錄像裡女童無助的掙扎，每一秒都像針扎一般刺進心裡。「我們不能接受孩子不明不白地離世，一定要給孩子一個交代，讓過失者付出應有的懲罰。」

據了解，涉事保母稱，「自己不是故意傷害孩子，願意承擔自己該承擔的責任。」