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廣西女子一年間兩地奔波 只為證明「丈夫是丈夫」

中國新聞組／北京27日電
李女士終於取出了丈夫的存款。（取材自南國早報）
李女士終於取出了丈夫的存款。（取材自南國早報）

廣西一名女子一年間在玉林和北海兩地來回奔波，只為證明「丈夫是丈夫」，經過一番波折，終於取出去世丈夫留下的一筆存款。

南國早報報導，55歲的李女士是北海人，長期在玉林工作。1995年，她與同為北海人的丈夫結為夫妻，一年後，丈夫進入原北海市醫藥總公司工作。

2020年4月，丈夫因病去世。次年7月，李女士回北海拿戶口本辦理醫保時，在衣櫃內發現一本某國有大型商業銀行北海分行四川路營業部的存摺。李女士說，丈夫生前從未向她提及過這本存摺，後來她去銀行查詢，才得知存摺內還有人民幣6000多元（約897美元）存款。

據報導，李女士帶著戶口本、結婚證以及亡夫的火化證和存摺到銀行，但經過一番查詢，工作人員告訴她，丈夫存摺和戶口本上的身分證號碼不一致，「錢取不了」。

據李女士回憶，銀行要她去丈夫生前居住地的派出所或街道辦開一份證明，證明存摺和戶口本上的身分信息都屬於亡夫，「也就是說，要兩份信息為同一人」。

報導稱，李女士為此踏上漫長的「證明」之路。過去一年間，她先後七次奔波玉林北海兩地，求助了北海多個部門，但也沒能拿到這紙證明。

「開始我找的是北海市公安局西街派出所和東街派出所。」李女士說，派出所查詢情況後，發現丈夫此前更換過身分證，但他的一代身分證和二代身分證編碼一致，兩者並無出入。派出所表示，根據相關規定，他們無法開具銀行要求的證明。

李女士推斷，丈夫戶口本和存摺上的信息不一，可能是他此前辦理存摺時填錯了信息，也可能是工作單位報錯了信息。她說，這本存摺是丈夫工作期間由原單位集中辦理的，因如今北海市醫藥總公司已不復存在，也沒辦法證明這一信息。

後來，李女士又找到北海市海城區中街街道辦，並提取了丈夫此前的勞動合同檔案。合同上的身分信息，與李女士丈夫存摺上的身分信息一致。但街道辦表示，他們只負責調取合同檔案，也開不了上述證明。

報導稱，李女士記得，丈夫此前的養老保險繳費帳號與他存摺上的信息一致，於是她向北海社保部門求助，但對方同樣拒絕了她的請求，稱開不了銀行需要的證明。

到底怎樣才能證明丈夫的身分？這道艱難的證明題，讓李女士有些無奈又心酸。

今年6月22日，記者陪同李女士來到銀行。多方經過近五個小時的溝通和處理，銀行最終協調相關單位開具了一份證明，李女士終於取出了亡夫的6000多元存款。

李女士丈夫留下的存摺。（取材自南國早報）
李女士丈夫留下的存摺。（取材自南國早報）

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