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廣西貪官出獄高調辦壽宴 網友轟無恥

中國新聞組／北京26日電
廣西貪官徐炳松（左）刑滿釋放後高調舉辦81歲大壽的影片，同樣是刑滿釋放的欽州市委書記俞芳林（右）等人也到場賀壽。（取材自推特）
廣西貪官徐炳松（左）刑滿釋放後高調舉辦81歲大壽的影片，同樣是刑滿釋放的欽州市委書記俞芳林（右）等人也到場賀壽。（取材自推特）

前廣西自治區副主席徐炳松，因涉貪在1999年被判處無期徒刑。網傳影片顯示，徐炳松日前已獲釋，高調擺桌慶81歲大壽，座上賓還有多位同樣刑滿獲釋的貪官，看不下去的網友痛批毫無羞恥感。

來源：YouTube

中央社引述自由亞洲電台報導，原玉林市委書記及廣西壯族自治區副主席徐炳松刑滿獲釋後，不久前擺桌找來親朋好友慶生日，同樣刑滿獲釋的欽州市委書記俞芳林等人也受邀，席間徐炳松還逐一介紹在座出獄的貪官們，另外還疑有現職官員是座上賓。

報導指出，畫面顯示，當天約席開10餘桌，氣氛熱烈，徐炳松致詞說，到場的都是親朋好友，還有以往共識的親密同志，包括好搭檔俞芳林，甚至還唱名某司令原本打算出席，更點名多位前市委書記、自治區官員等人。

徐炳松表示：「哎呀，我是時刻銘記在心，這情義啊，無法用金錢衡量、無法用金錢衡量…。」

他還說：「想開一點，對不對？睡完覺以後，記得起床，不記得起床很麻煩，希望在座各位摯愛親朋好友跟我一樣，愉快到老年…。」

餐會女主持人則表示：「感謝祖國、強大的祖國，給我80年安定的生活，要謝謝過去的親人、哥哥養大我，哥17歲養我長大，我4歲沒有媽、8歲沒有爸，他們說我是孤兒。」

據了解，徐炳松畢業於清華大學，1993年當選廣西壯族自治區副主席，歷任廣西貴縣書記、玉林市委書記等。

他擔任廣西壯族自治區副主席期間，利用職務之便，為他人謀利益，先後7次收受他人財物共計55萬元（人民幣，下同，約8.2萬美元），1999年12月30日二審判徐炳松無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收財產10萬元。

另據百度百科，俞芳林原廣西欽州市委書記、市人大常委會主任，2000年11月3日因涉賄及鉅額財產來源不明，一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收全部個人財產及受賄所得203萬餘元（約203萬美元）。

又因俞芳林觸犯鉅額財產來源不明罪，判處有期徒刑5年，追繳財產差額188萬餘元。兩罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身。

中國異議人士龔與劍受訪說，在中國即使被判無期徒刑，只要坐牢滿2年表現良好，一般可獲減刑為有期徒刑20年，所以關22年就能獲釋。

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