山東女醫遭前夫長期下毒 大量激素害她殘疾 纏訟5年

劉暢臉部腫脹變形。（取材自紫牛新聞）

2019年，山東臨沂費縣一名女醫師劉暢（化名）在社交媒體上公開實名舉報，稱同為醫師的前夫高某森使用大量激素藥長期給她「投毒」，引發大量關注。今年3月，高某森因涉嫌故意傷害被費縣警方立案偵查，近日被正式批捕。

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紫牛新聞報導，劉暢和前夫曾是同一所醫科學校的師兄妹，相戀幾年結婚後不久就發生此事。劉暢的身體損傷程度被鑑定為重傷二級，落下終身殘疾。她表示，前夫摧毀了她的整個人生，自己將放棄賠償，只求對方得到重判。而對於前夫的「投毒」動機，劉暢至今也沒能想個明白，她也在等待一個答案。

劉暢表示，2016年6月，婚禮兩個月後，總覺得自己喝的水和牛奶有味道。同年10月末，她「全身疼痛，手腳不時抽搐，臉甚至腫脹變形。」同年11月，在高某森勸說下，劉暢在家打幾天吊瓶，但5天後出現視物模糊、腿部抽筋等症狀。之後10多天，劉暢「多飲多尿、體重劇增，20多天就增加了10多斤，腿部腹部皮膚還出現大量裂紋，血糖 是正常人的3倍」。 劉暢前夫高某森。（取材自紅星新聞）

劉暢輾轉多家醫院住院檢查，醫師懷疑其短期內服用過大量激素類藥物。2017年9月，夫妻二人因生活瑣事爭吵，高某森向劉暢提出離婚後分居。劉暢母親在家發現大量藥品，包括7支激素類藥物地塞米松。劉暢才開始懷疑丈夫利用激素類藥物「下毒」謀害自己，向費縣鐘羅山派出所報案，但證據不足不予立案。

2017年10月，劉暢向費縣衛健局反映，要求查處高某森偷取藥品。2018年4月，費縣確認高某森在2016年3月15日至2017年10月31日期間，從梁邱中心衛生院購買81支地塞米松，並對高某森作出7天停職反省、罰款500元（人民幣，下同，約75美元）的處理。

2019年6月，此事被山東「問政」節目通報，費縣公安 局6月7日啟動調查。劉暢說，高某森在偵訊時承認對她用了一部分藥，打了10多天。但證據不足。2019年，劉暢在社交媒體上公開舉報。高某森以侵害名譽權為由將劉暢告上法庭。費縣人民法院認為劉暢侵害原告高某森的名譽權，判處劉暢刪除其發布的網路信息。

此後，高某森繼續在原單位正常上班。

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劉暢之後又繼續奔走控告，直到2022年3月18日，費縣公安局立案偵查，同日並出具鑑定意見通知書，顯示劉暢身體損傷程度屬於重傷二級，且多個症狀與使用激素類藥物存在一定的因果關係。高某森在2022年4月13日被警方刑事拘留，4月28日他因涉嫌故意傷害罪被費縣人民檢察院批准逮捕。

劉暢說，她從辦案機關得知高某森已承認他從衛生院拿了91支地塞米松。等於高某森3個月內在其身上使用了70多支地塞米松，「換算成短效的激素大約是7000多毫克。」

2020年4月，劉暢被診斷為重度抑鬱，並落下終身殘疾。劉暢說，現在自己雙腿股骨頭呈無菌性是不可逆的損傷，左腿已經大面積壞死塌陷，活得很痛苦，只能做手術 換上陶瓷髖關節治療，還將面臨百萬醫療費用。