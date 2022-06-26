唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 趴地沒動彈後仍被踹頭

多名年輕人將老人從背後狠狠推倒在地。（視頻截圖）

河北唐山燒烤店打人事件引發公憤後，多地打老人、打女人等暴力事件仍頻傳。其中，山西太原多名年輕人疑只因一句口角就當街暴打老人，老人被推倒在地仍遭多次踹頭；西安一酒吧女老闆疑因拒絕陪酒遭多名酒客辱罵推搡及恐嚇，警方只裁罰了300元人民幣(約44.8美元)，被批「唐山事件翻版」。兩起事件再度引發網民怒批「難道暴力成了傳染病？」，「說好的嚴打呢？」

來源：YouTube

中國網路上近日流傳一則山西太原老人遭多名年輕人當街毆打的視頻。據南方都市報、香港 01報導，視頻中，一名身穿藍色上衣的老人被數名年輕人推搡至牆邊毆打，其中一人疑拿酒瓶砸向老人，另一人則將老人從背後推倒在地，老人整個人呈大字型趴在路中央一動不動，但暴力不但沒有停止，其中一人還朝老人的頭部狠踢多下，直到同伴阻止。而一旁有不少圍觀的路人。

據當地媒體報導，老人被及時送醫，眉骨骨折。至於事件原因，據報導稱僅僅是一句口角。視頻再度點燃網民們的怒火，紛紛批評「唐山燒烤店打人案後還有這種暴力事件，我們國家怎麼了？」，「不是說好要嚴打嗎？」

傳出女子因拒絕陪酒，被多名酗酒男子圍堵辱罵的涉事酒吧。（取材自極目新聞）

昨天，太原市公安 局小店分局發布通報稱，此事發生在24日下午5時許的許西社區，警方據報後趕赴現場及時將傷者送醫救治，老人正住院治療，無生命危險，警方並已逮捕四男二女涉案人，其中三人因涉嫌尋釁滋事犯罪現已被刑事拘留，其餘三人調查中。

無獨有偶，極目新聞報導，一名自稱在西安雁塔區經營酒吧的女老闆萱萱（化名）近日在社交平台發文及視頻稱，12日凌晨她的酒吧準備打烊，拒絕了幾位男性顧客，導致四名男子圍著她辱罵超過半小時，還將她推倒在地，民警到場後僅對其中一名仵某做出罰款300元的處理，對方沒道歉，她也沒有收到賠償。

女子在酒吧前遭多名酗酒男子圍堵辱罵並拉扯。（取材自極目新聞／視頻截圖）

萱萱提供監控視頻中，一名男子抓住一名黑衣女子抓住女子雙手後發生推搡、拉扯，女子倒地。四名男子圍在該女子周圍，女子一直喊：「我自己開店，關門了，不接待客人了，我咋了？」並說要報警，幾個男子在旁慫恿，「你報，你趕緊報，隨便打」、「明德門、東儀路派出所電話隨便打」，還有男子涉侮辱、恐嚇該女子。

萱萱說，視頻中的黑衣女子就是自己。當天凌晨事發後，她瀕臨崩潰，當場自己撞自己的頭。她並因閉合性顱腦損傷輕型等住院五天，心理醫師診斷她為創傷性應激障礙，建議全休兩周，服藥治療，並盡快尋求心理諮詢。她已決定不再經營酒吧。