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傳銷案逆轉？張庭、林瑞陽夫婦部分折財產解凍

中國新聞組╱綜合報導
林瑞陽和張庭夫妻在資產遭凍結後一度神隱，日前兩人展開反擊，先是控告官方重複立案亂象，還頻繁為自家品牌「TST庭祕密」開直播宣傳產品。（取材自微博）
林瑞陽和張庭夫妻在資產遭凍結後一度神隱，日前兩人展開反擊，先是控告官方重複立案亂象，還頻繁為自家品牌「TST庭祕密」開直播宣傳產品。（取材自微博）

藝人林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司（以下簡稱「達爾威」）涉嫌傳銷被查處一事備受關注；此前，兩人逾20億人民幣的財產已經被有關部門查封凍結，近日石家莊市裕華區法院裁定，解除凍結超過申請凍結金額的部分銀行帳戶存款。有網友聞訊猜案情可能逆轉，「事情鬧這麼大居然毫不影響」。

21世紀經濟報導報導，律師解讀認為，執法機關對於張庭夫婦的查封，屬於行政強制執行，沒有行政強制執行權的行政機關應當申請人民法院強制執行。

2021年12月，石家莊市裕華區市場監督管理局以張庭、林瑞陽旗下的上海市達爾威貿易有限公司「利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金」，依法申請人民法院採取保全措施。據了解，張庭夫婦被凍結的資金總計6億元。

更早在2021年7月，達爾威因涉嫌傳銷，被湖北省襄陽市保康縣市場監督管理局以「為防止被申請人轉移或者隱匿違法資金」為由，申請凍結達爾威公司及其相關公司共3億資金。同年9月，由張庭擔任法定代表人、執行董事兼總經理的9家企業註銷。

據報導，林瑞陽、張庭夫婦於2013年創立達爾威公司，旗下擁有主打化妝品、護膚品、生活消費品等品牌，主要通過線上商城庭秘密App和線下實體店的O2O方式進行產品銷售。位於上海市浦東新區、價值超過17億達威爾公司總部大樓96套房產，2021年7月20日被石家莊裕華區市監局查封。

在超過20億的財產被查封後，張庭、林瑞陽夫婦委託律師對財產查封凍結向法院提出複議和執行異議，2022年6月，查封上述財產的石家莊市裕華區市場監督管理局，也向法院提出解凍部分資產的相關申請。河北石家莊市裕華區法院日前裁定解除上述銀行帳戶中部分錢款的凍結。

張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。(取材自張庭微博)
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。(取材自張庭微博)

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