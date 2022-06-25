上月才安檢 河北燕郊整條街燃爆22死傷 十多店幾成廢墟

河北省燕郊鎮一商業街24日上午發生爆炸事故，北側十多家商鋪門面幾乎全毀。（取自北京青年報）

河北省鄰近北京 的燕郊鎮一處商業街24日上午突然發生爆炸，一商戶內的液化石油 氣瓶燃爆，造成整條街及周遭十多家門店被炸成幾近廢墟，並釀2死20傷。據報導，事故現場在今年5月16日也曾有一起燃氣爆燃事故造成2人受傷，事發兩天後當地還展開過燃氣行業特種設備安全大檢查，沒想到一個多月後又發生燃爆。對於中國近四天發生第四起燃爆事故，應急管理部昨表示將督促各地堅決遏制類似事故多發勢頭。

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燃爆事故現場所在的燕郊鎮隸屬於河北省廊坊市下轄縣級市三河市，地處三河市西部，隔河與北京市通州區相望。綜合報導，24日上午9時20分許，燕郊開發區福成尚街附近一家門店內傳出巨響，尚街北側的十來家門店均是爆炸後飛濺的碎片，地上散落著玻璃碎片、建築構件以及飯店內的各種用品，現場猶如戰後廢墟。

齊魯壹點報導，網傳視頻顯示，商業街兩側的多個商舖因燃爆門窗和牆面受損，門口和門前道路上有很多玻璃和建築碎渣，現場一片狼藉。一名男子身上有血，坐在路邊台階上用紙巾捂著口鼻。附近一位居民說，事發時他正在家裡睡覺，忽然聽到了兩次巨響，「第一次聲音比較悶，緊接著第二聲非常響」；燃爆後產生的氣浪比較嚴重，「把對面的店都打壞了」。

另有一家商舖店主說，她的店門被炸壞了，約有十家店舖也受到了不同程度的損壞，也有居民家陽台出現垮塌。福成尚街時代廣場從2019年開始投入使用，商業街內多為飯店。

極目新聞報導，5月16日，本次事故事發街道轄區內也曾發生一起燃氣爆燃事故，致兩人受傷。那次事故發生兩天後，當地市場監督管理局為杜絕重大燃氣安全事故發生，組織開展了燃氣行業特種設備安全大檢查。截至當地媒體發稿時，此次專項檢查累計檢查燃氣企業18家（其中2家未運營），檢查發現了液化氣鋼瓶混放等隱患，已責令限期整改。

河北廊坊三河市燕郊鎮福成尚街底商發生液化氣罐爆炸，是近四天以來中國發生的第四起燃氣爆炸類事故，僅21日一天，全中國便發生了三起爆炸事故。應急管理部部長黃明作出部署，針對近期多地發生燃氣安全事故，督促各地各相關部門汲取教訓、舉一反三，堅決遏制類似事故多發勢頭。此次事件則已派出聯合工作組趕赴現場，指導事故調查處置，督促整改落實。