女喊「妹妹」落水 少年救狗溺亡 網友：人命狗命誰重要

救援現場。(視頻截圖)

日前一則「16歲男孩疑被誤導下河救人溺亡」的消息引發關注，有知情人士表示，事發時疑一女子因狗掉進河裡喊救命，男孩以為是人，想去救人，結果在施救時發生了意外，事發兩天後，男孩被搜救人員發現，但已無生命體徵。此事發生始末在網路上有各種說法，引起討論。

紅星新聞報導，事發時，該男孩正和朋友打籃球，見有人求救，果斷出手。可跳進河裡沒多久，男孩被水流往下衝，幾分鐘便沒了蹤影。施救男孩的親屬表示，男孩帥氣正直，熱愛體育，是個陽光大男孩，家中獨子，即將迎來17歲生日。澎湃新聞報導，少年家屬認為，是狗主人呼救時把寵物叫「妹妹」，讓男孩誤以為是人，但男孩「他不會游泳 」，不理解為什麼要向未成年尋救；不過有現場目擊者稱，求救女子向男孩求助時，有明確請求其幫忙救狗。

目擊者陳述清除了「誤導」的嫌疑，但不足以平息圍觀者的憤怒，網友無法原諒狗主人求助時的輕率和莽撞，還是認為她把狗命看得比人命重要，女孩也立刻遭到網暴。

據報導，有網友形容，此事件讓微博兩大社群 集體消失閉麥，一個是寵物，一個是女權。該評論敘述，寵物黨，到這個16歲少年溺亡的新聞就繞開了，因為傳播這個新聞會造成對自己立場不利的傳播結論；而女性主義者也繞開了，因為知道傳播這個新聞會形成對自己立場不匹配的效果。

至於少年是否構成見義勇為？北京 律師柴欣表示，就此事而言，不論少年在施救時是明知「救人」還是「救狗」，都可以構成「見義勇為」。