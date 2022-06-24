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一家5口4被拐 女尋親41年找到弟 媽媽姊姊仍沒下落

中國新聞組╱綜合報導
蔡右群和父親。(上游新聞／受訪者供圖)
蔡右群和父親。(上游新聞／受訪者供圖)

「41年了，我終於找到弟弟了！」老家在重慶江津、一直在尋找母親和弟弟妹妹的蔡右群說，41年前父親到福建打工，一家人也跟著過去，在出租屋裡，先是母親失蹤，之後她自己、妹妹、弟弟都被拐走，一家五口只剩下父親一人；蔡右群常常發布尋親視頻，故事感動了不少網友，終於在近日找回失散的弟弟。

上游新聞報導，親人被拐時，蔡右群只有7歲。她說，自己因此內疚了41年，因為她排行老大，「如果我當時保護好了弟弟妹妹，就沒有這種事，我寧肯被拐的只有我一人，因為我當時已經大了，我能找到回家的路。」

蔡右群在抖音平台頻頻發佈著尋親的信息，還將媽媽、妹妹、弟弟的信息掛上了寶貝回家網站，除了要尋找媽媽，她還要尋找弟弟蔡右軍、妹妹蔡右紅，此前她還一直在尋找父親。

據報導，蔡右群一家當時住在福建南平的租屋內，當時她的妹妹蔡右紅5歲，弟弟蔡右軍3歲。蔡右群說，當年11月，母親雷印秀被人騙到外面去後失蹤，之後她和弟弟妹妹也在出租屋被人拐走。

蔡右群的叔叔蔡大爺說，「一家五口人，被拐得只剩哥哥一人了，人販子真的太可惡了。」

蔡右群在2017年找到了父親，「我把小時候的事情一一說給父親聽，一下就對上了，我們抱在一起痛哭」，但很可惜蔡右群與父親相認兩年後，父親抱著遺憾離開了人世。走之前，父親專門叮囑：「一定要把弟弟妹妹找回來。」

報導提到，近日蔡右群終於在廣大網友幫忙轉發消息之下，找到人在廣東的弟弟，「但弟弟還不能接受這個事實，畢竟被拐時才3歲，應該對親人沒有印象了。」蔡右群表示，自己這輩子最大的心願就是找到弟弟妹妹們，「我只想知道他們過得好不好，讓他們知道親生父母是誰，根在哪裡。」

蔡右群登記的尋親信息。(上游新聞／受訪者供圖)
蔡右群登記的尋親信息。(上游新聞／受訪者供圖)

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