我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

阿里女員工遭猥褻 一審判18月 被害人喊委屈 被告要上訴

中國新聞組／北京23日電
被害人在阿里巴巴食堂發傳單。（取材自微博）
被害人在阿里巴巴食堂發傳單。（取材自微博）

曾在2021年8月引起轟動的阿里巴巴周姓女員工被上司帶去應酬遭猥褻案，22日一審判決出爐，被告張國遭判一年六個月有期徒刑。被害周姓女子表示，這份判決等太久，很「委屈、難過」；張國妻子表示不服該判決，將提起上訴。

影音來源：YouTube

據濟南市槐蔭區人民法院消息，該法院審理查明，2021年7月27日晚，張國在參與宴請時與被害人周女初次相識，趁周女醉酒之機，在餐廳前台附近及包間內猥褻周女。次日7時許，張國到周女所住酒店房間內又對周女猥褻。

阿里巴巴周姓女員工遭猥褻案宣布出爐，張國遭判一年六個月。（中新社）
阿里巴巴周姓女員工遭猥褻案宣布出爐，張國遭判一年六個月。（中新社）

法院認為，被告人張國違背婦女意志，趁被害人醉酒猥褻，其行為構成強制猥褻罪。公訴機關指控張國犯強制猥褻罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。張國無認罪、悔罪表現，應依法懲處。據此，法院遂作出上述判決。

此案2021年8月7日受害者在網路發文後引起巨大關注，周姓女子稱，不僅被客戶張國在KTV猥褻，還被上司王成文在酒店四度性侵，8月14日，濟南市公安局槐蔭分局通報調查結果，王成文、張國涉嫌強制猥褻，但無證據證明強姦，王成文被做出15天行政拘留的處罰。

2021年9月6日，槐蔭區人民檢察院依法對王成文作出不批准逮捕決定，槐蔭區警方對...
2021年9月6日，槐蔭區人民檢察院依法對王成文作出不批准逮捕決定，槐蔭區警方對王成文終止偵查，作出治安拘留15日決定。（取材自微博）

封面新聞報導稱，受害人周女因猥褻案遭阿里巴巴解雇，她通過微信回覆判決說，「不知道怎麼形容自己現在的感受，這封判決書，我等了太久太久……很委屈，很難過，但沒有人與我共情」。

被告人張國的妻子則表示不會接受判決結果，會提起上訴。此前，張國妻子曾對媒體表示，她認為張國無罪。張國代理律師馮延強介紹，張國22日以視頻連線方式出庭，「法官宣讀完判決後，詢問張國是否上訴，張國說要上訴。」

阿里巴巴女員工被迫應酬遭性侵事件引發輿論關注。（路透）
阿里巴巴女員工被迫應酬遭性侵事件引發輿論關注。（路透）
圖為當時飯局的照片。（取材自大河報）
圖為當時飯局的照片。（取材自大河報）

微信 公安 性侵

上一則

回到70年代？中國溫州、鄭州等15城推「房票」救市

下一則

習近平：要摒棄冷戰思維和集團對抗 反對單邊濫用制裁

延伸閱讀

首個元宇宙國際標準聯盟成立 華為、阿里入列 不見蘋果、谷歌

首個元宇宙國際標準聯盟成立 華為、阿里入列 不見蘋果、谷歌
「年年春除草劑遭控致癌 聯邦最高院駁回拜耳上訴

「年年春除草劑遭控致癌 聯邦最高院駁回拜耳上訴
孫安佐在美製槍未遂關238天 台高院二審判公訴不受理

孫安佐在美製槍未遂關238天 台高院二審判公訴不受理
首個元宇宙國際標準聯盟成立 阿里、華為參與

首個元宇宙國際標準聯盟成立 阿里、華為參與

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

2022-06-17 00:32
福建艦下水，中國軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

2022-06-17 15:37

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼