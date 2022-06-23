阿里女員工遭猥褻 一審判18月 被害人喊委屈 被告要上訴

被害人在阿里巴巴食堂發傳單。（取材自微博）

曾在2021年8月引起轟動的阿里巴巴周姓女員工被上司帶去應酬遭猥褻案，22日一審判決出爐，被告張國遭判一年六個月有期徒刑。被害周姓女子表示，這份判決等太久，很「委屈、難過」；張國妻子表示不服該判決，將提起上訴。

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據濟南市槐蔭區人民法院消息，該法院審理查明，2021年7月27日晚，張國在參與宴請時與被害人周女初次相識，趁周女醉酒之機，在餐廳前台附近及包間內猥褻周女。次日7時許，張國到周女所住酒店房間內又對周女猥褻。

阿里巴巴周姓女員工遭猥褻案宣布出爐，張國遭判一年六個月。（中新社）

法院認為，被告人張國違背婦女意志，趁被害人醉酒猥褻，其行為構成強制猥褻罪。公訴機關指控張國犯強制猥褻罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。張國無認罪、悔罪表現，應依法懲處。據此，法院遂作出上述判決。

此案2021年8月7日受害者在網路發文後引起巨大關注，周姓女子稱，不僅被客戶張國在KTV猥褻，還被上司王成文在酒店四度性侵 ，8月14日，濟南市公安 局槐蔭分局通報調查結果，王成文、張國涉嫌強制猥褻，但無證據證明強姦，王成文被做出15天行政拘留的處罰。

2021年9月6日，槐蔭區人民檢察院依法對王成文作出不批准逮捕決定，槐蔭區警方對王成文終止偵查，作出治安拘留15日決定。（取材自微博）

封面新聞報導稱，受害人周女因猥褻案遭阿里巴巴解雇，她通過微信 回覆判決說，「不知道怎麼形容自己現在的感受，這封判決書，我等了太久太久……很委屈，很難過，但沒有人與我共情」。

被告人張國的妻子則表示不會接受判決結果，會提起上訴。此前，張國妻子曾對媒體表示，她認為張國無罪。張國代理律師馮延強介紹，張國22日以視頻連線方式出庭，「法官宣讀完判決後，詢問張國是否上訴，張國說要上訴。」