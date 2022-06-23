健康碼維穩事件 鄭州民告官 首宗「被紅碼」訴訟

河南 省村鎮銀行儲戶和鄭州 爛尾樓維權業主被賦紅碼事件，近日引起輿論廣泛關注。鄭州有市民因健康碼 被有關部門出於維穩目的被轉成黃碼，決定起訴當局。這也許是「健康碼維穩」引發的首宗法律訴訟，但法院是否立案還是未知之數。

謝艷玲是河南鄭州市中原區丁莊村居民。她接受財新網採訪時表示，先前法院本已駁回中原區農業農村工作委員會強拆她房子的申請。但其後法院以文書出錯為由，裁定再審。

謝艷玲9日在北京旅遊時，收到鄭州市中原區人民法院送達的再審聽證傳票，載明「14日上午9點聽證開庭」。謝艷玲當日下午返回鄭州。返鄭後三天兩次核酸檢測，結果均為陰性，健康碼為綠碼，正常出入公共場所和乘坐地鐵、出租車等。但13日上午，謝艷玲到中原區法院詢問聽證事宜，突然發現健康碼顯示為黃碼，無法進入法院。

她向鄭州市熱線、疾控中心等部門反映，但是第二天上午聽證會召開前黃碼維持不變，聽證會被迫延期。更讓謝艷玲感到不解的是，時隔一天，她的健康碼又轉回綠碼。

自由亞洲電台報導，要求匿名的知情人士表示，聽證會關係到謝艷玲能否保住家園，「明明是自己的唯一住宅，村委會的一把手村委會代支書讓蓋的房子，可是到後來拆遷的時候，他就不承認了，說房子屬於違章建築，不給補手續了。一個女人帶著三個孩子非常辛苦，非常不容易。」

謝艷玲不排除這一切都是人為操作導致，懷疑當局真正目的不是為了防疫，已向金水區法院提起行政訴訟，要求確認河南衛健委向她健康碼賦黃碼為違法行為。

據了解，法院尚未對謝艷玲發出立案通知，是否受理還是未知數。

財新網報導，中原區法院宣傳部表示，法院只是健康碼疫情防控的落實單位，不了解賦碼問題。河南衛健委值班室人員回應說，賦碼不屬衛健委責任。中原區疫情防控指揮部的工作人員則把謝艷玲的遭遇解讀為「系統不穩定」所致。

據知情人士透露，謝艷玲成為「民告官」的主角讓她承受了巨大的壓力，擔心會受到當局打壓，但為了三個年幼子女的幸福，她不會輕易妥協。

另外，鄭州市對部分村鎮銀行儲戶賦紅碼事件的調查問責有了結果，鄭州市政法委常務副書記受到撤銷黨內職務及政務撤職處分，另有四人受到其他紀律處分。環球時報特約評論員胡錫進發文表示，「網友們大部分對鄭州市通報的第一反應都是不滿意的，認為處理太輕。我覺得網友們的不滿情緒是正當的，值得尊重。相信河南省和鄭州市都看到了公眾對調查問責情況的反應。」