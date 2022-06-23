河南鄭州賦紅碼事件 政法委副書記馮獻彬撤職
近期備受矚目的河南省會鄭州市遭詐騙的銀行儲戶維權時健康碼無故「被紅碼」事件，鄭州紀委監委昨天公布調查結果，指是鄭州市政法委常務副書記馮獻彬等五名官員「亂作為」，擅自決定給1317人紅碼，分別予以撤職、政務記過等處分。諷刺的是，其中被指「法治意識淡薄」的馮獻彬不僅是法律碩士，還是一位「警界英雄」。
河南多家村鎮銀行近期傳出資金危機，多位無法提款存戶前往鄭州維權時，健康碼被突然被「賦紅碼」在鄭州寸步難行。此事引發官媒及輿論批評健康碼被濫用於維穩，而由於多家涉事銀行的共同股東「河南新財富集團」被控吸收轉移資金近人民幣400億元(約60億美元)，也引來官商勾結質疑。鄭州官方一度稱是大數據出問題，引發社會公憤。
鄭州紀委監委17日宣布啟動調查問責，昨天就發布了調查結果。通報稱，鄭州市政法委常務副書記、市疫情防控指揮部社會管控指導部部長馮獻彬，共青團市委書記、市疫情防控指揮部社會管控指導部副部長張琳琳，擅自決定安排市委政法委維穩指導處處長趙勇，市大數據局科員、市疫情防控指揮部社會管控指導部健康碼管理組組長陳沖，鄭州大數據發展公司副總經理楊耀環，對共計1317名村鎮銀行儲戶賦紅碼。
通報指出，馮獻彬、張琳琳、陳沖、楊耀環、趙勇等人法治意識、規矩意識淡薄，違反健康碼賦碼轉碼規則，擅自對不符合賦碼條件的人員賦紅碼，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為，馮獻彬、張琳琳對此分別負主要領導責任、重要領導責任，陳沖、楊耀環、趙勇對此負直接責任，應予從嚴從重問責追責。
經研究決定，給予馮獻彬撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予張琳琳黨內嚴重警告、政務降級處分；給予陳沖政務記大過處分；給予楊耀環、趙勇政務記過處分。
新黃河報導，通報中被指負主要領導責任的鎮馮獻彬1971年生，是鄭州大學法律碩士，長期在警界任職。網上流傳2008北京奧運鄭州火炬手名單中有馮獻彬。火炬手事蹟寫道，1997年1月28日，馮獻彬冒著生命危險，撲救天然商廈大火，為國家挽回巨大經濟損失，曾獲鄭州市十大傑出民警、「全國公安系統二級英雄模範」榮譽稱號。
對於官方通報，第一財經引述一名禹州儲戶表示，他們沒跟鄭州市打過交道，疑惑的是，「鄭州市有關部門是如何掌握我們的信息，並且精準地將健康碼紅碼賦予給他們這些儲戶的呢？」希望得到進一步解答。
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