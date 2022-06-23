河南鄭州賦紅碼事件 政法委副書記馮獻彬撤職

多家河南村鎮銀行存戶到鄭州取錢時，健康碼被賦予「紅碼」，引發抗議。（取材自微博）

近期備受矚目的河南 省會鄭州 市遭詐騙的銀行儲戶維權時健康碼 無故「被紅碼」事件，鄭州紀委監委昨天公布調查結果，指是鄭州市政法委常務副書記馮獻彬等五名官員「亂作為」，擅自決定給1317人紅碼，分別予以撤職、政務記過等處分。諷刺的是，其中被指「法治意識淡薄」的馮獻彬不僅是法律碩士，還是一位「警界英雄」。

河南多家村鎮銀行近期傳出資金危機，多位無法提款存戶前往鄭州維權時，健康碼被突然被「賦紅碼」在鄭州寸步難行。此事引發官媒及輿論批評健康碼被濫用於維穩，而由於多家涉事銀行的共同股東「河南新財富集團」被控吸收轉移資金近人民幣400億元(約60億美元)，也引來官商勾結質疑。鄭州官方一度稱是大數據出問題，引發社會公憤。

鄭州紀委監委17日宣布啟動調查問責，昨天就發布了調查結果。通報稱，鄭州市政法委常務副書記、市疫情防控指揮部社會管控指導部部長馮獻彬，共青團市委書記、市疫情防控指揮部社會管控指導部副部長張琳琳，擅自決定安排市委政法委維穩指導處處長趙勇，市大數據局科員、市疫情防控指揮部社會管控指導部健康碼管理組組長陳沖，鄭州大數據發展公司副總經理楊耀環，對共計1317名村鎮銀行儲戶賦紅碼。

通報指出，馮獻彬、張琳琳、陳沖、楊耀環、趙勇等人法治意識、規矩意識淡薄，違反健康碼賦碼轉碼規則，擅自對不符合賦碼條件的人員賦紅碼，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為，馮獻彬、張琳琳對此分別負主要領導責任、重要領導責任，陳沖、楊耀環、趙勇對此負直接責任，應予從嚴從重問責追責。

經研究決定，給予馮獻彬撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予張琳琳黨內嚴重警告、政務降級處分；給予陳沖政務記大過處分；給予楊耀環、趙勇政務記過處分。

新黃河報導，通報中被指負主要領導責任的鎮馮獻彬1971年生，是鄭州大學法律碩士，長期在警界任職。網上流傳2008北京奧運鄭州火炬手名單中有馮獻彬。火炬手事蹟寫道，1997年1月28日，馮獻彬冒著生命危險，撲救天然商廈大火，為國家挽回巨大經濟損失，曾獲鄭州市十大傑出民警、「全國公安系統二級英雄模範」榮譽稱號。

對於官方通報，第一財經引述一名禹州儲戶表示，他們沒跟鄭州市打過交道，疑惑的是，「鄭州市有關部門是如何掌握我們的信息，並且精準地將健康碼紅碼賦予給他們這些儲戶的呢？」希望得到進一步解答。