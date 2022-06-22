重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶78歲婦人蔡佑秀與女兒失聯24年，近日，四川閬中警方通知她已找到女兒，並安排第二天見面，心情很好的蔡佑秀走出賓館到附近散步，由於一時找不到路，向一名清潔工人問路，沒想到對方竟是女兒胡均。

綜合媒體報導，1999年，時年23歲的胡均前往浙江義烏一家飾品廠打工，期間，她曾給家人打長途電話報平安，後來因工廠搬遷，寫有座機號碼的紙條被弄丟，導致她從此和家人失聯。

雖然胡均試著給家鄉寫信，但卻因地址不詳退回，原來她的家鄉地處三峽水庫庫區，住的地方是淹沒區，隨著庫區移民 ，家人搬到其他地方，自此無法跟家人聯繫。之後，胡均與來自閬中的丈夫相識相戀並成婚，育有兩個孩子，對於一直未能回雲陽尋親，她表示內心非常自責和內疚。

報導說，胡均外出打工的當年，其父就已因意外去世，撫養妹妹和弟弟的重擔就落在媽媽蔡佑秀一人肩上。蔡佑秀說，為了讓兩個孩子能讀書上學，自己四處打工，後來，二女兒不幸意外去世，只剩下一個兒子。

如今兒子已經成人參加工作，自己便想尋找失聯的大女兒胡均，託人打聽得知其可能在閬中。今年5月，蔡佑秀隻身前往閬中，經派出所了解情況後，在附近的一家賓館住下等待消息。為蔡佑秀尋女一事大受感動的賓館老闆也主動為她四處奔波，不論刑偵大隊、媒體，還是古城大街小巷的遊客，都成了求助的對象。

從警方提供照片中，蔡佑秀在辨認女兒。（取材自封面新聞）

最終，閬中警方根據蔡佑秀提供的尋親信息，對20年來失蹤人口和外面遷入閬中人口進行篩查，結果發現胡均的遷入時間、年齡、姓名高度符合，經DNA 數據分析比對證實血緣關係。

6月9日，母女二人獲知消息，按安排預計翌日上午在閬中市公安 局刑偵大隊見面。就在此時，蔡佑秀心情大好出門散步，並在走到東風中學門口時問路，想回賓館，結果被問的人正是正在東風學校門口做清潔的胡均。

胡均稱，當時她轉過身第一眼就認出了母親，為此激動不已，可母親一時三刻認不出年齡變大的她，還擔心遇上騙子，最終給警官打了電話才確認。

蔡佑秀母女向閬中警方送錦旗。 (取材自封面新聞)

蔡佑秀對大女兒家庭美滿幸福，還有兩個外孫女感到非常開心，覺得虧欠母親的胡均則表示，自己沒有盡到孝道，將在餘生好好陪伴母親，讓對方的晚年生活更幸福。