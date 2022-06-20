中國南寧城管與女攤販全武行 「2打2」把木棍都打斷了

中國近日發生一起城管與攤販的衝突事件。據南寧市良慶區委宣傳部21日通報，19日17時48分許，當地城管在巡察時，兩位協管人員對違規占用道路賣蔬菜 的兩名女攤販進行勸離，但遭推搡、腳踢，因此雙方大打出手，過程中木棒都被打斷，最後兩名城管也因此被暫時停職。

據當地政府通報，當時，良慶區城管監察大隊大沙田中隊，於南寧金像三區五象南四街進行市容巡查，協管員莫某、雷某某發現有兩名女攤販在使用三輪車占道經營擺賣蔬菜，由於女攤販屢次違規，城管協管人員便上前驅離 。

通報指稱，驅離過程中，莫姓與雷姓城管遭韋姓攤販的推搡，另一名周姓攤販以腳踹踢，因此兩名城管協管人員還擊，女攤販倒地後也拿木棍攻擊，木棍斷裂。

通報稱，當地派出所接到女攤販電話報警後，對涉事者進行筆錄、要求到醫院檢查身體等，同時，當地城區城管大隊對兩名城管作出了暫時停職處理。

網傳畫面可見，事發當時，周邊民眾一直喊著「城管打人」、「城管打人」。

旁觀者描述，身穿藍衣的城管人員先是驅離未果後，踢了女攤販的三輪車，隨後女攤販推了城管人員，遭到城管用雙全從背部多次捶打回擊，一名女攤販因此倒地。

來源：聯合影音網