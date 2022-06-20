唐山打人事件翻版 1女遭5男圍毆 消夜店老闆勸阻被打昏

廣東惠州惠城區華陽工業園附近一家宵夜店鋪門口發生打人事件，店老闆見義勇為卻遭圍毆。 視頻截圖

日前唐山才發生燒烤店打人事件，19日廣東惠州又傳出一名女子遭5名男子圍毆；事發地點在一間消夜店舖外，店鋪老闆見狀上前勸阻，沒想到卻被毆到滿身是血、昏迷住院，店鋪老闆娘也受傷在醫院。

當地警方通報，已拘捕一名男性主犯，其餘4名疑犯亦已全部抓捕歸案。

綜合媒體報導，事發地點為惠州市惠城區華陽工業園附近一家消夜餐館，時間為凌晨3點多。老闆娘冉女士表示，當時餐館正準備打烊，她的丈夫看見外面有一群人圍毆一名女子後，便上前勸阻，反而被施暴者攻擊，將他打得全身是血，老闆娘趕緊報警。

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老闆娘說，施暴者後來甚至衝入餐館向她出手，更有人準備拿刀追砍，所幸民警及時趕到，暴徒見狀便四散逃逸。餐館老闆夫婦因此受傷入院，被爆打的老闆傷勢嚴重昏迷不醒。冉女士坦言，他們是正常開店好心救人，希望還他們一個公道，盡快將暴徒繩之以法，不然以後誰還敢伸出正義之手。

當地公安 則表示獲報後隨即派員到場，當場拘捕一名23歲洛姓男子。經初步調查，洛姓男子與其女友及4名同夥，在案發現場因發生爭執，進而毆打女友，消夜餐館老闆夫婦上前制止，遭洛姓嫌犯毆傷，公安目前正全力緝捕其餘4名犯嫌。

通過網上相關視頻，被打的消夜店鋪為其附近的「愛心甲魚雞煲」店；這家消夜店老板的姊姊表示，打人事件發生在凌晨三四點鐘，「當時弟弟聽到有女生叫得很淒慘，決定去看一下，當看到有女生被一名男性使勁腳踹後，就上前護著讓他們不要打，喊了句『不要打女人』，誰知後面來了一群人圍毆弟弟，弟弟趕忙跑到店裡，他們把弟弟弟媳圍在一個角落裡，不停用腳踢。」

店老板的姊姊說，當時還有路人向前勸解，結果也被打了。「弟媳不知道怎麽回事，去看的時候被他們打了一棍子，直接把弟媳頭打爆了。」店老板的姊姊說，現在弟弟和弟媳都在醫院，弟弟頭部已經縫了幾針，現在還不能確定傷勢，有時候不是很清醒，弟媳的眼睛也是腫的。

據初步調查，主要犯罪嫌疑人洛某龍（男，23歲）與其女友及4名同鄉行至案發地時，因發生爭執進而毆打女友，附近消夜檔主夫婦上前制止，期間被洛男及同鄉打傷。目前，洛男和其餘4名嫌疑人已全部抓捕歸案。