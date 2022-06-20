涉1200億P2P案 85後美女總經理非法吸金7億判4年

時任信和財富投資管理（北京）有限公司事業部總經理孟澤宇。（取材自信和財富微信公眾號）

北京 市朝陽區人民法院近日公布判決書顯示，前信和財富85後美女總經理孟澤宇，參與吸收資金達7億餘元（人民幣，下同），涉及非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑四年並處罰金20萬，且法院將繼續追繳其違法所得，用來退賠集資參與人經濟損失。信和財富涉及1200億P2P平台吸收資金業務。

每日經濟新聞報導，判決書顯示，被告人夥同他人通過門店業務人員「地推」、媒體廣告等形式進行公開宣傳，並與集資參與人簽訂協議承諾高額回報。

孟澤宇在案發前是信和財富投資 管理（北京）有限公司事業部總經理，因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪於2019年7月12日被刑事拘留，次日被取保候審，2022年1月17日被監視居住。

資料顯示，孟澤宇於2018年8月以後至案發期間作為信和財富總經理，負責對該公司融資事宜的管理。經統計，被告人孟澤宇參與非法吸收資金7億餘元，後被公安 機關抓獲歸案。

法院認為，孟澤宇違反國家金融管理規定，夥同他人面向社會公眾公開宣傳，承諾返本付息，非法吸收資金，數額巨大，其行為觸犯了刑律，已構成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。

最終，法院判決孟澤宇犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，罰金20萬。此外，繼續追繳被告人孟澤宇違法所得，用於退賠集資參與人經濟損失。

判決書顯示，夏靖等人在全國多地設立分公司、開設線下門店從事上述吸收資金業務，經初步統計，夏靖等人吸收資金共計1200餘億元。國家企業信用信息公示系統顯示，信和財富成立於2012年，夏靖持股99.5%。

據朝陽區人民檢察院指控，被告人孟澤宇夥同夏靖（另案處理）、夏仕兵（另案處理）等人於2014年至2019年5月間，在信和財富投資管理（北京）有限公司、信和上融網絡科技（北京）有限公司、信和惠民投資管理（北京）有限公司等關聯公司內，通過門店業務人員「地推」、媒體廣告等形式進行公開宣傳，利用「信和大金融」「金信網」、「資產家」等P2P平台，以債權轉讓的方式與集資參與人簽訂「定向委託認購協議」、「魔投系列服務協議」等協議，承諾高額回報，吸引不特定公眾投資。