我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

涉1200億P2P案 85後美女總經理非法吸金7億判4年

中國新聞組／北京20日電
時任信和財富投資管理（北京）有限公司事業部總經理孟澤宇。（取材自信和財富微信公眾號）
時任信和財富投資管理（北京）有限公司事業部總經理孟澤宇。（取材自信和財富微信公眾號）

北京市朝陽區人民法院近日公布判決書顯示，前信和財富85後美女總經理孟澤宇，參與吸收資金達7億餘元（人民幣，下同），涉及非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑四年並處罰金20萬，且法院將繼續追繳其違法所得，用來退賠集資參與人經濟損失。信和財富涉及1200億P2P平台吸收資金業務。

每日經濟新聞報導，判決書顯示，被告人夥同他人通過門店業務人員「地推」、媒體廣告等形式進行公開宣傳，並與集資參與人簽訂協議承諾高額回報。

孟澤宇在案發前是信和財富投資管理（北京）有限公司事業部總經理，因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪於2019年7月12日被刑事拘留，次日被取保候審，2022年1月17日被監視居住。

資料顯示，孟澤宇於2018年8月以後至案發期間作為信和財富總經理，負責對該公司融資事宜的管理。經統計，被告人孟澤宇參與非法吸收資金7億餘元，後被公安機關抓獲歸案。

法院認為，孟澤宇違反國家金融管理規定，夥同他人面向社會公眾公開宣傳，承諾返本付息，非法吸收資金，數額巨大，其行為觸犯了刑律，已構成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。

最終，法院判決孟澤宇犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，罰金20萬。此外，繼續追繳被告人孟澤宇違法所得，用於退賠集資參與人經濟損失。

判決書顯示，夏靖等人在全國多地設立分公司、開設線下門店從事上述吸收資金業務，經初步統計，夏靖等人吸收資金共計1200餘億元。國家企業信用信息公示系統顯示，信和財富成立於2012年，夏靖持股99.5%。

據朝陽區人民檢察院指控，被告人孟澤宇夥同夏靖（另案處理）、夏仕兵（另案處理）等人於2014年至2019年5月間，在信和財富投資管理（北京）有限公司、信和上融網絡科技（北京）有限公司、信和惠民投資管理（北京）有限公司等關聯公司內，通過門店業務人員「地推」、媒體廣告等形式進行公開宣傳，利用「信和大金融」「金信網」、「資產家」等P2P平台，以債權轉讓的方式與集資參與人簽訂「定向委託認購協議」、「魔投系列服務協議」等協議，承諾高額回報，吸引不特定公眾投資。

北京 投資 公安

上一則

與風沙、高溫、缺水拚博 環沙漠和若鐵路如何煉成？

下一則

天落一枚砲彈到哈爾濱民宅 把人嚇壞了

延伸閱讀

北京全方位批美 分析：與美博弈欲掌握話語權

北京全方位批美 分析：與美博弈欲掌握話語權
北京、武漢、南京等多城 入境隔離縮短為「7+7」

北京、武漢、南京等多城 入境隔離縮短為「7+7」
亞洲最大鐵路樞紐車站 北京豐台站今起開通營運

亞洲最大鐵路樞紐車站 北京豐台站今起開通營運
追不上通膨 薪資上漲反變「降薪」 有些人還用存款貼補

追不上通膨 薪資上漲反變「降薪」 有些人還用存款貼補

熱門新聞

上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

2022-06-12 07:00
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
唐山駐唱女歌手實名舉報遭黑道拘禁關狗籠。（取材自新黃河）

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

2022-06-12 20:54
曠視孫劍離世的消息震驚AI界。（取材自上游新聞）

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

2022-06-15 11:00
網傳可能是唐山燒烤店打人案受害者送醫照片。（視頻截圖）

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

2022-06-13 07:00
中國河北省發生的「唐山打人事件」引爆輿論沸騰，儘管圍毆女子的9名嫌犯都已經被拘捕，但事發至今民怨和後續效應仍未平息。（中新社）

唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波

2022-06-14 22:16

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功