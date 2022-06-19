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40℃...西安熱得像烤箱 求救「雨神」蕭敬騰

中國新聞組／北京19日電
河南許昌疑因天氣太熱，水泥石板直接爆開或拱起來了。（視頻截圖）
河南許昌疑因天氣太熱，水泥石板直接爆開或拱起來了。（視頻截圖）

近日，熱浪席捲中國，許多地方最高溫飆破40℃。不僅民眾活像「住在大烤箱」，不少地方路面也因為高溫裂開，甚至汽車裡的物品因高溫燃燒。有網友笑說，希望請歌手蕭敬騰來一趟，發揮「雨神」帶來降雨的威力。

綜合媒體報導，陝西西安一名市民睡午覺被熱醒，拿出體溫儀想測量自己是否發燒了，看到外面大太陽，就將體溫儀伸到外面測量，結果體溫儀直接爆表了。

他在網路上表示：「感覺自己住在火焰山，希望雨神@蕭敬騰可以來趟西安。」網友紛紛調侃稱，蕭敬騰本人都沒成想，自己有一天會成為求雨的方式，只能說雨神名號徹底打響了。

據了解，蕭敬騰被網友封為「雨神」，因為他過去每到一個城市開唱，當地就會出現降雨，令大家都覺得匪夷所思。近日，他被發現現身成都，沒想到當地又出現狂風暴雨，連成都官媒都關注此事，讓網友再次認證他「雨神」的稱號。

此外，由於太陽暴曬，不少地方白天地表溫度最高可達60到70℃。河南許昌部分地區的水泥路石板甚至直接拱起來了，主要是因為強烈的高溫使水泥石板熱脹冷縮，最終導致翹起爆開。當地居民稱，往年很少有這樣的情況，今年已好多地方這樣了。

來源：YouTube

網路上還有一段視頻受到矚目，河南鄭州一位賣肉的車主，在麵包車裡面放了一條粘了油的白毛巾，直接被曬得著火了。車子駕駛台被燒穿了一個窟窿。拍攝視頻者表示，所幸發現及時沒釀成大災，提醒大家注意車內不要放打火機、香水等易燃、易爆物品。

官方預報中指出，大範圍的熱浪還將持續在北方地區肆虐，河南安陽將連續出現40℃以上的高溫天氣，除了23日會因降雨稍稍降溫外，其餘時候都將是40℃上下的猛烈高溫。

陝西西安市民睡午覺被熱醒，拿體溫儀伸到外面測量，結果體溫儀直接爆表了。（取材自快...
陝西西安市民睡午覺被熱醒，拿體溫儀伸到外面測量，結果體溫儀直接爆表了。（取材自快科技）
一位賣肉車主麵包車裡面放了一條沾了油的白毛巾，直接被曬著火了。車子駕駛台上被燒穿...
一位賣肉車主麵包車裡面放了一條沾了油的白毛巾，直接被曬著火了。車子駕駛台上被燒穿了一個窟窿。（視頻截圖）

高溫 蕭敬騰 河南

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