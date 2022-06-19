福建松溪暴雨 大街變河道

6月18日，松溪縣洪水倒灌，居民車輛被淹。（取材自中新網）

福建松溪縣連日降下大雨，日降水量超過225.6毫米，大幅刷新當地紀錄。這也導致松溪出現歷史最大洪水 ，穿城而過的松溪水位升至193.98米，比當地歷史最高水位還高出1.59米。使得老街區河水倒灌，大街變河道，民宅進水近腰。

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綜合媒體報導，松溪縣18日發布了防暴雨 洪水1級應急響應、暴雨紅色預警、洪水紅色預警。全縣低窪道路、城區橋梁封閉，所有人員非必要不出行，各相關部門正全力救災抗災。

當地一名李小姐說，松溪縣河水已暴漲，松溪縣最大的橋─河東橋18日已封閉，禁止人員與車輛通行。「僅僅從今早到下午的降雨量，我大姨家一樓已全部淹沒，朋友家已淹到二樓，表妹困在衞生院回不了家，聽說有人來不及逃跑被水沖走，全城停電」， 李小姐擔憂地說，縣城有不少地勢低於防洪堤的地方，根據氣象預報雨還要下三天，擔心會有更大的災害發生。

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此外，收到強降雨的影響，廣西柳州市融水縣香粉鄉古都村突發地質災害，一棟木樓被沖垮，造成五人失聯，正開展救援。融水縣宣傳部表示，失聯五人已找到四人，其中兩人經現場確認死亡，兩人經搶救無效死亡，失聯一人正在全力搜救中。

6月以來，受持續性強降雨影響，廣西部分地區發生嚴重洪澇災害，已造成14個市110個縣（市、區）234.9萬人受災；2700餘間房屋倒塌。