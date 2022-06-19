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「你們趕緊走」上海外賣小哥 吼走看化工廠爆炸觀眾

中國新聞組／北京20日電
上海石化發生火警，一名外賣小哥在現場勸民眾不要圍觀。（取材自紅星）
上海石化發生火警，一名外賣小哥在現場勸民眾不要圍觀。（取材自紅星）

中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「上海石化」）化工部乙二醇裝置區域18日凌晨發生火情，許多民眾不顧危險跑到橋面上圍觀火災。一名外賣小哥大喊，「你們趕緊走，趕緊走，帶著家人趕緊走」，試圖勸退圍觀人群。事後，外賣小哥的行為迅速引起網路熱議，網友紛紛稱讚他的行為。

紅星新聞報導，視頻中的外賣小哥名叫俞傑，是一名美團外賣騎手。俞傑表示，18日凌晨4時左右，他在熟睡中聽到一聲巨響，起初以為是打雷聲，隨後聽到第三聲巨響伴隨著樓房的震動，才確定是爆炸聲。

俞傑稱，自己的專業是化學工藝與工程，在石化廠工作多年，所以有相關工作經驗，便抱著能夠協助的心態想趕過去。當他騎著電動車趕往現場時，看到橋上有很多民眾正在聚集，他擔心化工廠有可能會再次爆炸，產生強大的衝擊波傷及圍觀者。於是趕上橋面，呼籲民眾趕緊撤離。

俞傑介紹，自己回到家鄉上海，在一家小微民營企業任職，擔任副總職位。之所以變成外賣員，是一次偶然的機會接觸到一位外賣員，於是從2021年7月底開始就晚上兼職外賣員，想親身體驗一下這個行業，誰知之後一發不可收拾，發現了這個職業的辛酸、不易，不僅能鍛鍊個人的性格和能力，又能觀察到社會的動態和做點身邊的公益好事，於是就辭去副總全職幹起外賣員。

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