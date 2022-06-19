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川男拿銀鐲試蘑菇…真中毒洗胃 網吐槽：宮廷劇看太多

中國新聞組╱北京19日電
四川男子用銀鐲「試毒」，結果住院洗胃。(翻攝自都市報導)
四川男子用銀鐲「試毒」，結果住院洗胃。(翻攝自都市報導)

四川宜賓一名男子在路邊撿到蘑菇，帶回家煮菜又怕中毒，於是「警惕」地拿了銀鐲子出來「試毒」，沒想到因此中毒住院洗胃，離譜事件讓網友傻眼。

都市報報導，宜賓男子14日在野外採回許多他不清楚品種的蘑菇，擔心中毒卻又想大啖美食的他，突然想到古人的銀針試毒法，於是朝鍋裡丟了銀鐲子「試毒」，發現銀手鐲沒有變黑，於是認為野菇沒毒，安心吞下肚，結果馬上就感到不適送醫。

男子事後曬出躺在病床上的照片表示，送醫後症狀不但沒有緩解，不適感還更加強烈，所幸在醫院的救治下沒有生命大礙，「現在已經洗完胃，靠著點滴輸營養液」，還分享蘑菇照來鄭重警告網友們「這菇吃不得，不開玩笑阿」。

不少人留言吐槽，「宮廷劇看太多」、「銀戴久了也會發黑」、「兄弟怕不是宮鬥劇看多了」、「是鐲子太假，還是蘑菇太毒」。

專家解釋，使用銀來試毒，能夠檢測砒霜裡的硫或硫化物，但這是因為古代的生產技術落後，現代的砒霜提煉純淨，就算使用銀針試毒，針頭也不會變黑，更何況蘑菇裡面的毒素大多是複雜的神經毒素，這些毒素並不會讓銀發黑，因此試不出來。

此外，「鮮豔的蘑菇有毒、顏色普通的蘑菇沒毒」等說法也不科學，蘑菇是否有毒並不能簡單地根據顏色和形狀來區別。

四川男子在路邊撿到蘑菇，帶回家煮後拿銀鐲「試毒」，沒想到因此住院洗胃。(取材自都...
四川男子在路邊撿到蘑菇，帶回家煮後拿銀鐲「試毒」，沒想到因此住院洗胃。(取材自都市報導)

檢測 美食

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