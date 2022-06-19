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民宿洗澡誤碰鏡子…有暗房 萬一藏人？重慶女驚嚇

中國新聞組╱北京19日電
女子在民宿裡洗澡時，發現牆上的鏡子竟然能推動。(視頻截圖)
女子在民宿裡洗澡時，發現牆上的鏡子竟然能推動。(視頻截圖)

重慶一名女子日前與友人合租一間民宿，某天她洗澡時意外觸碰到面前的鏡子，發現鏡子竟然可以推開，裡面竟然另藏「暗室」，仔細觀察是一間廚房，還堆滿了不少雜物，令她大吃一驚。

網易新聞報導，女生表示當下真的被嚇到了，如果廚房內藏著人偷窺她們洗澡，後果不堪設想；幸好裡面沒有通道可進出，不能藏人。她把廚房的上下左右仔細查看一遍，心裡惴惴不安，她現在才恍然大悟，為什麼租房的時候沒有發現廚房，原來廚房是躲在浴室的後面，還用鏡子掩飾起來。

報導說，女孩覺得民宿的環境不錯，房東的人也很好，因此就租了下來，現在發現了這一「祕密」，女孩尋思這應該是改造的房子。而由於民宿環境不錯，屋主人也很好，因此女孩暫時都沒有考慮退租搬走。

雖然女孩做出了樂觀的估測，網友們卻不淡定了，「這是黑店嗎？睡著了是不是可以把你神不知鬼不覺抱走了也不知道」、「萬一改天就藏了個人怎麼辦」、「超猛！要是我發現這種房間，大概連走進去都不敢，直接連夜搬家」、「敢繼續住真的是勇者」、「應該只是房東不想妳們開火，所以才故意把廚房隔開」。

但有網友說屋主只是把廚房封起來，不需大驚小怪，又認為這種設計頗有創意，「裝飾設計的一種手法啦」；但有網友建議先了解鏡子是否單面鏡或透明的，「如果是透明的，就果斷報警」。

浴室鏡子後面「另藏」廚房，讓入住民宿的女子細思極恐。(視頻截圖)
浴室鏡子後面「另藏」廚房，讓入住民宿的女子細思極恐。(視頻截圖)

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