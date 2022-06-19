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上海石化爆炸 3公里外就能看到濃煙 居民：以為中美開戰

中國新聞組／上海19日電
中國石化上海石油化工股份有限公司化工部18日凌晨發生重大工安事故。(新華社)
中國石化上海石油化工股份有限公司化工部18日凌晨發生重大工安事故。(新華社)

中國石化上海石油化工股份有限公司化工部昨天凌晨發生重大工安事故，廠內乙二醇裝置區域發生火情，烈焰衝天，至少一死一傷。附近居民表示，三公里外就能看到濃煙，有刺鼻氣味，被巨大爆炸聲嚇醒民眾微博留言指出，以為是中美戰爭爆發。

上海石化表示，將配合調查，相關裝置停工，不會對市場造成明顯影響。

綜合媒體報導，經初步核實，目前事故導致上海石化一名員工手臂輕微擦傷，一名第三方運輸車輛駕駛員死亡，具體原因正在進一步調查。

據網路視頻顯示，事故發生後，火光瞬間淹沒整個天空，隨後滾滾濃煙升起。幾聲巨響驚醒金山區不少市民。市民老徐半夜上廁所聽到巨響，心想著「月亮這麼亮，怎麼會打雷呢？」而他家廚房的鍋碗不停震動，所住的小區老年活動室的大門玻璃全部碎了，窗框也掉了下去，廚房的鍋碗也不停震動。

據報導，家住三公里外的居民表示，凌晨4時左右聽到爆炸聲，隨後就看到濃濃黑煙，並聞到刺鼻氣味。被巨大爆炸聲嚇醒民眾微博留言指，以為是中美戰爭爆發，也有住附近民眾也感嘆「上海人今年真是太難了」、「希望大家平安」。

上海石化化工部乙二醇裝置區域18日凌晨4時許傳出火警。（視頻截圖）
上海石化化工部乙二醇裝置區域18日凌晨4時許傳出火警。（視頻截圖）

李女士說，此次爆炸事故對周邊居民尚未有用電用水方面的影響，「只是原本今早6點要求做核酸的，現在取消了。然後，小區居民群裡也在提醒大家將窗戶關緊。」

就在火災前一天，6月17日，上海石化舉辦了成立50周年紀念大會。在這次大會上，上海石化董事長吳海君講話中提及，要樹立「合規意識」，堅守「發展紅線」。5月，上海石化也進行檢修改造工作。

網友爆料的圖片。(取材自紅星新聞)
網友爆料的圖片。(取材自紅星新聞)

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