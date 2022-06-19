上海石化爆炸 3公里外就能看到濃煙 居民：以為中美開戰

中國石化上海石油化工股份有限公司化工部18日凌晨發生重大工安事故。(新華社)

中國石化上海石油 化工股份有限公司化工部昨天凌晨發生重大工安事故，廠內乙二醇裝置區域發生火情，烈焰衝天，至少一死一傷。附近居民表示，三公里外就能看到濃煙，有刺鼻氣味，被巨大爆炸聲嚇醒民眾微博 留言指出，以為是中美戰爭爆發。

上海石化表示，將配合調查，相關裝置停工，不會對市場造成明顯影響。

綜合媒體報導，經初步核實，目前事故導致上海石化一名員工手臂輕微擦傷，一名第三方運輸車輛駕駛員死亡，具體原因正在進一步調查。

據網路視頻顯示，事故發生後，火光瞬間淹沒整個天空，隨後滾滾濃煙升起。幾聲巨響驚醒金山區不少市民。市民老徐半夜上廁所聽到巨響，心想著「月亮這麼亮，怎麼會打雷呢？」而他家廚房的鍋碗不停震動，所住的小區老年活動室的大門玻璃全部碎了，窗框也掉了下去，廚房的鍋碗也不停震動。

據報導，家住三公里外的居民表示，凌晨4時左右聽到爆炸聲，隨後就看到濃濃黑煙，並聞到刺鼻氣味。被巨大爆炸聲嚇醒民眾微博留言指，以為是中美戰爭爆發，也有住附近民眾也感嘆「上海人今年真是太難了」、「希望大家平安」。

上海石化化工部乙二醇裝置區域18日凌晨4時許傳出火警。（視頻截圖）

李女士說，此次爆炸事故對周邊居民尚未有用電用水方面的影響，「只是原本今早6點要求做核酸的，現在取消了。然後，小區居民群裡也在提醒大家將窗戶關緊。」

就在火災前一天，6月17日，上海石化舉辦了成立50周年紀念大會。在這次大會上，上海石化董事長吳海君講話中提及，要樹立「合規意識」，堅守「發展紅線」。5月，上海石化也進行檢修改造工作。