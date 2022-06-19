打人案又一樁 唐山鋼企董事長被舉報打砸派出所

網傳舉報內容。（取材自封面新聞）

河北唐山治安問題備受輿論關注之際，網路再傳一段視頻，有女子15日手持身分證舉報唐山某鋼鐵集團有限責任公司董事長馮某某等人，於2011年帶人到內蒙古赤峰市寧城縣大明鎮派出所打砸，導致三名警務人員受傷，辦公用品損毀。

綜合媒體報導，寧城縣公安 局工作人員本月17日曾回應指舉報不屬實，但在同晚，寧城縣委宣傳部工作人員表示打砸事件屬實，赤峰市公安局曾指定案件由敖漢旗警方偵辦，之後轉交給赤峰市打黑辦，部分案件也同步移交給了唐山警方。

據報導，在舉報視頻中，自稱董某的女子曬出一段疑似與民警的對話錄音。錄音中，對方告訴她，會將舉報中涉及的唐山某鋼鐵集團公司董事長馮某某的情況移交唐山市公安局。視頻中，女子並未表明自己的身分。

報導指出，2011年時，大明鎮派出所確實被一夥唐山人打砸過，之後赤峰市公安局指定案件異地偵辦，由敖漢旗警方辦理。之後的掃黑除惡專項行動中，案件再被轉交給赤峰市掃黑辦，目前正在辦理中，而由於涉及跨省異地問題，案件情況也同步移交給唐山警方。

公開信息顯示，涉事的集團公司建於1999年9月9日，位於唐山市豐南區，員工達4200名，下轄軋鋼、煉鋼、煉鐵、發電、養豬、養牛等15個分廠和一個籃球俱樂部，年經營收 入40億元人民幣(約5.9億美元)。

另據報導，唐山打人案持續延燒，唐山市17日再召開會議指，會議中強調，指揮部全天候常態化運轉，市縣鄉村四級聯動，發現違法犯罪線索立即報告，確保做到不漏一人一案，以快制勝，徹查嚴懲，堅決維護人民群眾生命財產安全和良好的公共秩序。