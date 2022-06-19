利用河南村鎮銀行吸金 新財富集團多人被捕

河南村鎮銀行儲戶已超過月餘無法提錢，便組織受害者一起到河南銀行保險監督局門口抗議，要求返還血汗錢。（取材自推特）

河南 多家村鎮銀行近日發生存戶無法提領存款且竟「被紅碼」無法出門維權事件，引發公憤。河南官方昨宣布，此事件是因村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控，並利用犯罪造成，已抓獲一批嫌疑人並追查資金流向。媒體也起底新財富集團疑以隱形股東方式滲透多家金融機構，實控人呂奕老家在河南，國籍卻遷到了塞浦路斯。

今年4月18日起，包括河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行以及位於安徽的固鎮新淮河村鎮銀行等約40多萬存戶無法取現，民怨驚動銀保監會回應稱，事件不單純是銀行的交易問題，還涉及複雜的交易結構。更有甚者，異地存戶想到河南取現卻因健康碼突然變紅碼而無法出門，原因竟是銀行現金支付面臨困難，不讓存戶來銀行取錢，隨即引發撻伐及要求追責的呼聲。

財新報導，出事的這幾家村鎮銀行，是河南新財富集團與許昌農商行發起設立，其中，大股東河南新財富集團利用第三方平台或通過資金掮客吸收公眾資金，藉銀行存款名義轉作理財產品，涉嫌掏空資金違法犯罪。 以實控人呂奕為首的犯罪團夥涉嫌犯罪自2011年以來至今逾10年。

河南省許昌市公安局在4月中立案偵查，昨天發布最新進展指出，已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。但因涉嫌犯罪行為持續時間長、參與人員多、案情十分複雜，將進一步加大案件偵辦力度及追贓挽損。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局昨也表示，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實，已初步查明，相關資金情況正在排查，依法保護金融消費者的合法權益。

第一財經報導，此案背景是呂奕通過旗下新財富集團遍布全國的上百家公司，先後參股、控股國內多家城商行、農商行及村鎮銀行。呂奕出生於1974年，老家在河南南陽，國籍卻是塞浦路斯，並自我介紹為利比里亞駐中國商務投資 代表、塞浦路斯阿芙羅賽達投資集團董事長。

報導稱，呂奕真正的第一桶金來自高速公路。2003年9月26日，河南蘭考到沈丘的蘭尉高速奠基，建設公司背後的實控人正是呂奕。為了融資 ，呂奕把高速公路收費權抵押給銀行，借到修路的資金，把其中部分資金用於參股金融機構，再把金融機構的股權抵押融資，就這樣，呂奕先後藉由一些影子公司，滲入了多家金融行業，成為隱形股東，最終成為威脅金融穩定的不穩定因素。