稱中國第三艘航艦應命名「唐山艦」 惹怒胡錫進封網友

中國第三艘航空母艦17日上午舉行下水命名儀式，但許多中國民眾更關心的是，公權力究竟何時才能真正保護婦女的人身安全。新華社

中國第三艘航空母艦17日上午舉行下水命名儀式，經中共中央軍委批准，命名為「福建艦」。環球時報前總編輯胡錫進當晚在微博發文稱，「我同意這樣的猜測：第三艘航母本應該叫江蘇艦，但是跳過江蘇、浙江，直接叫福建艦，就是敲山震虎，警告台獨」。

不料，這則發文下方的評論區隨後就有不少網友留言稱，應該把中國這艘新航艦命名為「唐山艦」，惹怒胡錫進晚間11時許再度發文稱，他看到後，就直接把這些人給「拉黑了」（封鎖）。胡錫進隨後刪除這則發文。

儘管胡錫進封殺這些留言，但還是有網友持續留言稱，「唐山也臨海，叫唐山艦不是更有震懾力嗎？」「那應該叫唐山號，好好嚇嚇蔡英文 」「哪怕第四艘下水，也保護不了唐山四女孩」。還有網友建議，這艘航母就該命名為「唐山女孩艦」。

唐山四名女孩本月10日在一家燒烤店用餐，卻無端遭到一群惡霸公然騷擾並痛毆。事件發生至今已經超過一周時間，但官方一直未公布事件後續調查結果，而且沒有這四名女孩現況的任何公開訊息，唐山更採取各種手段阻擾媒體前往唐山挖掘事件真相。

鳳凰網微信 公眾號17日發表一篇題為「唐山團夥圍毆女子案還有『慘烈後續』？公眾關切應得到合理回應」的文章稱，公眾追問看到的視頻中四位被打女孩，有三位不知下落與安危，深切關切其現狀如何。

中國網友們列舉出一系列可疑跡象，包括：

一、事發後，受害者始終沒有發聲，也沒有常見的「領導探望傷者」的報導？受害者現在到底在哪裡？情況怎樣？

二、有一段地點不詳的視頻，顯示不斷有人在一個巷子口獻花。視頻搭配文字稱，這是當時被打女子被拖入的路口，當地人正在自發獻花紀念「遇害者」，「懂的人都懂」。視頻披露的地點到底是否為案發地？所指的後果是否真實存在？

不過鳳凰網這篇文章隨後已經刪除。

針對網路諸多傳聞，中國新聞周刊17日晚間報導，收治受傷女孩的華北理工大學附屬醫院表示，關於網路上被打女子已經死亡的傳言，「應該肯定是沒有」。但院方以保護患者隱私 為由，仍不願透露女子目前具體情況。