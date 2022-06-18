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一整根熬夜水 2元人參喊賣20元 成本和瓶子差不多

中國新聞組／北京18日電
「一整根」水最引人注目的便是有一整根人參縱貫整瓶，泡在淡黃色的液體中，給消費者大補的感覺。（取材自紅星新聞）
「一整根」水最引人注目的便是有一整根人參縱貫整瓶，泡在淡黃色的液體中，給消費者大補的感覺。（取材自紅星新聞）

玻璃瓶裡面豎著整根人參，產地標明長白山的「一整根熬夜水」（以下簡稱「一整根」），近日火起來了，推出後常處於售罄狀態，淘寶店「一整根人參水品牌店」首頁則直接表示「庫存被各位顏王爺一掃而空了」。

紅星資本局報導，據了解，「一整根」大約於5月中旬率先在川渝地區的羅森便利店上架，接著不斷往外拓。6月起，陸續進入武漢、深圳、廈門、瀋陽、大連、北京、鄭州、安徽、南京、烏魯木齊等線下便利店，並造成熱銷。

據報導，一整根大火，主要有兩個原因：

第一，一整根剛好符合當下年輕人「熬最狠的夜，養最貴的生」這一生活習慣。整瓶水共480ml，最引人注目的便是有一整根人參縱貫整瓶，泡在淡黃色的液體中，給消費者大補的感覺。一整根還標榜是「0糖0脂」、「植物飲料」，每一項都符合當下消費者追求健康、低負擔飲料的需求。

第二，離不開一整根的營銷能力和羅森的渠道力。在小紅書上搜索關鍵詞「人參水」，結果幾乎都是「一整根」，相關筆記超2萬篇，算得上是人參水品類裡成功出圈的典範。有羅森店員表示，19.9元（人民幣，下同，約2.96美元）的一整根差不多是店裡最貴的飲料。

從業十餘年的長白山特產商說，一整根中的人參為人工種植而非林下參，若一次性購買類似大小粗細的人參50根以上，一根批發價為兩元左右。江蘇一玻璃製品廠稱，一整根那樣的瓶子玻璃瓶單價1.8元左右，蓋子0.2元毛左右，合計兩元左右。也就是說，一整根的瓶子或與其所使用人參的價格差不多，人參的成本甚至可能更便宜。

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅表示，對於提神的功效，「一整根」應該還是有的。但一整根在宣傳中一方面將自己與功能飲料、咖啡因對立，另一方面暗示著自己能「徹底」解決熬夜問題，卻並非合理。

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