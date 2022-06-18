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張家口要牛陰性證明否則須隔離 折騰後死了兩頭

中國新聞組／北京18日電
一位北京的貨車司機反映，他近日從赤峰市拉了一車牛前往張家口時，沒辦法下高速，原因是當地村委會稱「貨車所載運的牛沒有陰性證明」，牛也要隔離。此為示意圖。（視頻截圖）
一位北京的貨車司機反映，他近日從赤峰市拉了一車牛前往張家口時，沒辦法下高速，原因是當地村委會稱「貨車所載運的牛沒有陰性證明」，牛也要隔離。此為示意圖。（視頻截圖）

一名載運牛隻的北京貨車司機反映，先前從內蒙古開車到河北張家口，沒想到竟被當地村委會要求提供「牛的陰性證明」才能進入，令他非常傻眼。當地村委會回應，雖然沒有專家證明牛可以傳染疫情，但也沒有專家說牛就不能被感染，因此不能放行。對此，交通運輸部表示有過度防疫問題。

交通運輸部日前發布通報提到，「個別地區疫情防控通行過度管控、重複核酸檢測等問題仍零星散發」。被警示通報的涉及河北張家口，安徽合肥、安慶，陝西商洛的部分高速口防疫檢查點。

據央廣網報導，在張家口被警示通報之後，一位北京的貨車司機楊師傅說，自己近日從赤峰市拉了一車牛前往張家口時，沒辦法通行。楊師傅說，他給張家口各級部門打了一圈電話，都說可以下高速，但因為「屬地管理」，到了村委會這一層，不行了。

村委會的說法是，「牛也要隔離」。自稱張家口經開區老鴉莊鎮寧遠堡村的村幹部說：雖然楊師傅有48小時核酸陰性證明，但是無法證明他從赤峰市拉來的牛是否陰性，所以雖然經開區同意下高速，但他不能同意。

結果，楊師傅拉的牛十幾天以來一直無法運到目的地，只能暫存別處，還死了兩頭，損失不小。

對此，張家口市委宣傳部回應，稱該情況的發生是因個別村幹部對疫情防控政策掌握不到位、理解有偏差、落實不精準。針對此問題，屬地已立行立改，優化疫情防控服務流程。

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