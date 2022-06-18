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唐山打人案／自稱主嫌哥哥願花100萬私了 網怒了

中國新聞組／北京18日電

日前網路傳出唐山打人主嫌陳繼志的哥哥在網路上錄製視頻道歉稱，願意花100萬元人民幣(約14.9萬美元)跟被打女孩私了的叫囂，在網路上引發了軒然大波，很多人都要求女孩不要原諒，甚至願意捐款給他們，並且相信捐款的額度肯定會超過100萬元。之後，一名被打女孩的母親就站出來發聲，表示不接受道歉，不原諒不和解，更不會接受花錢私了。但微博有人指證，陳繼志是父母獨子，這位「哥哥」談話不是唐山口音。另外，華北理工大學附屬醫院闢謠唐山被打女子去世傳聞。

網易報導，陳繼志的哥哥在視頻中說，陳繼志哥哥的身分讓他感到很羞愧，發生了打人事件之後，他也是無比憤怒，相信誰也難以抑制心中的憤怒，畢竟，每個人都有母親，每個人都有女兒，每個人都有妻子。

他說，他們家陳繼志的事情給大家帶來這麼大麻煩，給唐山丟了這麼大的臉，他更希望這個事情能夠得到和解，50萬元不行的話就100萬元，還希望幾名受害的女孩能夠接受他的道歉。

不過，對於陳繼志哥哥的這種道歉方式，很多網友直言不能接受，這壓根就沒有道歉的誠意，這是赤裸裸地炫富，如果100萬元就能得到諒解，那正義是不是太過於廉價了？

不過，陳繼志哥哥願意花100萬元賠償和解的視頻發布後不久，一名被打女孩的母親就站出來發聲，表示不接受道歉，不原諒不和解，更不會接受花錢私了。

這名母親還說，事情發生以來之所以沒有公開發聲，是相信有關方面的承諾，相信會給女兒討回公道，會有一個滿意的答覆。

有網友質疑，如果100萬元能夠求得諒解，那麼，正義就值100萬元嗎？也有網友說，「希望女孩不諒解，我願意給女孩捐款，相信願意的不止我一人，大家給你們捐的絕對多過100萬」

另據中國新聞網微信公號報導，唐山燒烤店打人事件造成兩名女子受傷入院，關於網路上被打女子去世的傳言，華北理工大學附屬醫院行風糾風辦公室有工作人員17日明確表示，「這個（被打女子去世）應該肯定是沒有。」

新京報報導，據新浪微博虛假消息闢謠官方帳號消息，近日站方發現有用戶在傳播「唐山被打女子一個還沒到醫院就去世了，另外兩個在11日和12日也去世了」相關博文，根據唐山警方通報：「目前兩名受傷女子正在醫院接受治療，傷情穩定，無生命危險；另兩名女子傷勢較輕，未住院治療」。站方認定上述言論為不實信息，關閉320個微博帳號。

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