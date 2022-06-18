唐山打人案 記者被無端扣留、警摟脖逼下跪

唐山打人事件疑團未解，記者採訪遭扣簽承諾書。圖為事發地老漢城燒烤。(取材自財經雜誌)

唐山在打人事件全貌未清，輿論仍高度關注被打女子的傷勢之際，當地以疫情 防控為由，要求到當地的人士上車前「人車合影」，有到當地採訪的記者披露要寫承諾書，還有記者一度在採訪期間遭民警無端扣留。事隔多日，一輛城管執法車、四輛救護車、一輛警車，在出事地附近的燒烤街警戒。

綜合媒體報導，唐山市疫情管控相當嚴格，唐山站15日規定，到站人員要向所在社區報備登記。來唐人員被統一安排車輛轉運，上車前需「人車合影」，到達後司機也要拍照，不拍不能離站。

濟南日報旗下新媒體「新黃河」的記者在火車站出站時被攔下，被要求寫下不外出的承諾書；鳳凰網在唐山的記者指「唐山站要求出站人員乘坐指定出租車 ，人車合影後離開」；貴州廣播電視台記者昨日拍片披露，12日到燒烤店採訪後，被警察 帶到當地派出所，扣留七、八小時，「一個警察摟著我的脖子，極其粗暴把我按到地上跪著，四、五個警察圍著我搜身」。

另據財經報導，在打人事件的發生地「老漢城」已經沒有人在門口圍觀，但是路人經過時，還是會說一句「就是這家店」。附近的燒烤店近期對於喝酒打架的情況非常警惕，一位服務生說，因為（打人）這件事，這條街快變成網紅街了，影響太惡劣了，打人事件加上疫情因素，現在生意多少有點受影響。

到了夜晚，唐山機場路燒烤一條街，不斷有閃著警燈的警車開過，半小時內出現了五、六輛，偶爾鳴一聲很短促的警笛。14日晚，燒烤街邊停滿了車，大多是私家車，也夾雜了一輛城管執法車，雖然沒有閃燈，但有人坐在駕駛座；還有四輛熄了火的救護車。街口駐守著一輛警車，警察坐在車上，搖下車窗，注視著這條街。