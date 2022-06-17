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BBC：非洲孩童舉牌「我是黑鬼 智商低」 中網友拍歧視非裔視頻牟利

中國新聞組／北京17日電

英國BBC16日報導由記者塞利納( Runako Celina)拍攝40分鐘紀錄片「出售種族主義」，揭露名為盧克(音譯)的中國人在非洲貧村拍攝視頻，隨後以10-70美元(約1.5-10.5元人民幣)價格出售中國社交網，其中一部視頻出現小孩子們舉著「我是黑鬼；智商低」的牌子，高聲重複著自己不知道中文意思的中文。拍攝者以此達到戲弄的效果，視頻在中國國內和其他地區都引發憤怒。

BBC報導，塞利納花費數月時間，調查視頻製作的背後產業；令人震驚的是，它並不僅涉及歧視，還涉及虐待和剝削。

馬拉威負責兒童福利的部長卡利亞蒂（Patricia Kaliati）表示，本片反映的內容是「對馬拉威兒童和國家的侮辱」，當局已對此展開調查。

法廣網報導，英國女記者表示，化名為 「叔叔」的中國人，在一個很窮的村莊，一天就可以拍攝380個視頻，轉賣給中國網站。英國記者揭露這種無道德的「貧困色情」。

紀錄片一開始說道，他們的父母認為孩子要學習中文，或視頻會發送給非政府組織。另一方面，孩子們在排練舞蹈和急切背誦但不理解的文本時玩得很開心；他們根本沒有想到，中國人拍攝的視頻實際上是為了在社交網絡上銷售。

在臉書或抖音（中國版 TikTok）上分享的這些出售給個人或個人的視頻顯示非裔兒歌、一起跳舞和合唱的場面。這些孩子們喊的是「生日快樂」、「祝賀你的婚禮」——但並非總是如此。在一些視頻中，孩子們為中國的榮耀唱歌，非常年輕的女孩在鏡頭前擺出性感的姿勢。

在2020年拍攝的一段視頻中，大約20個小男孩都穿著同樣的衣服，高聲喊道：「我是黑鬼；智商低！」孩子們高興地這樣喊著，可他們並不知道自己說喊的是什麼意思。

據報導，這段視頻由一個名為「黑色笑話俱樂部」的帳戶發布，這促使BBC拍攝「非洲之眼」記者塞利納開始對其展開調查，暗訪持續一年半。

塞利納說，這些視頻出現在2015年。起初從非洲兒童開始，然後傳播到成年人、烏克蘭婦女、泰國婦女…但令人驚訝的是，他們使用的唯一未成年人總是有色人種。塞利納於本月13日發布的40分鐘紀錄片「出售種族主義」講述了這一調查。

塞利納指出，這些非裔孩童為主角的影片，多數從「頑皮哥在非洲」、「非洲小騷克」兩個抖音帳號分享出來。

英國 種族主義 非裔

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