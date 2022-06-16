被多人舉報珠寶詐騙3000萬 唐山徐敏落網

唐山女子徐敏發視頻回應舉報。(取材自濟南日報)

6月11日，河北、江蘇、安徽等地多人在抖音和微博 實名舉報，被唐山女子徐某詐騙了玉器、翡翠，總金額超人民幣3000萬元(約446萬美元)。

據綜合自北晚在線、點時新聞消息，一名受害者羅女士表示，徐某聯繫受害者以新店開幕為由請求幫忙調配貨物，收貨後卻擅自將貨物抵押給別人，無法向受害人支付費用或歸還貨物。受害者多達十餘人，總金額達3000餘萬元。

13日，徐某回應稱，貨品受疫情影響供銷停滯，為緩解資金壓力，自己將貨品抵押貸款後「被人設局」，導致自己資金缺口不斷擴大，目前仍有5000餘萬元貨物在紅柏典當行無法拿回，自己一直在積極償還供方損失。隨後徐某再次發布澄清影片，並實名舉報數人向路北區公安 分局的警察 邢某行賄事件。

15日，據開平公安民警稱，目前徐某已落網歸案，並已通知受害者們。

6月12日，一條「唐山徐某」的話題登上新浪微博熱搜榜第一名，稱唐山市路北區女子徐某在2021年1月到3月，以位於唐山市某地的珠寶玉器店開業為由，向行業內10餘位玉器商家借走總價值高達3000萬元的和田玉及翡翠商品，至今未歸還。

「我們真的是絕望了，生意癱瘓，妻離子散，失去生活來源。」12日中午，其中一位自稱是受害者的羅女士在影片中這樣說。

濟南日報報業集團官方帳號報導，早在2021年就有媒體報導了該事件。在當時的採訪中，徐某保證會將貨物歸還。但當被問及貨物是否抵押、歸還日期時，徐某沒有回答。

據報導，目前該案件已由唐山市公安局路北分局移交至開平分局，徐某為取保候審狀態，其個人財產的扣押、查封已經完成。6月14日下午，記者針對該案件辦理進展致電開平分局政治處，但無人接聽。