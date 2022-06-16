打人案後被拿唐山大地震說事 唐山網友：不要地域歧視

唐山燒烤店內，男子因搭訕未果，與多男圍毆女子。（取材自微博）

唐山打人事件發生後，網友紛紛展開討論，一些過激言論也在網上出現。部分網友在聲討暴行的同時開啟「地圖炮」，甚至有人拿當年唐山大地震 說事；不少唐山網友對此發聲，請不要對唐山地域歧視 ，別拿大地震開玩笑，堅決抵制地域黑言論。

據上游新聞報導，當地一名蛋糕店實名發布舉報視頻，稱有涉黑團夥打砸他經營的小店，引發巨量關注；近日，他再次連續發布視頻稱：「好像全網90%的網路噴子都在罵唐山」，「彷彿誰詆毀唐山人誰就有本事，誰說唐山不好誰就特牛」。他不願意自己的舉報視頻被人利用，所以刪掉之前的舉報視頻，自己不願意「詆毀自己的家鄉」。

此外，一名ID為「繁華落盡只留芳華」的網友稱，網上流傳的「唐山燒烤店打人視頻」是他最早發布，結果當天發布視頻後，有部分網友攻擊他，不斷辱罵、威脅。該網友表示，「我覺得這件事是一個偶發性事件…請大家不要地域歧視，我從小在唐山長大，這是個充滿熱情的城市。」

由於一些網友將當年的唐山大地震跟打人事件聯繫在一起嘲笑，一名高三學生在微博發表長文，「拿唐山大地震來調侃…並不比施暴者好到哪裡去…我希望網友可以理性評價這一系列事件，而不是隨意辱罵唐山人」。

此外，許多網友指責在場者沒有勸架、沒有制止；據本報系聯合報報導，一名29歲男子發文解釋當時他未出手制止的原因，坦言「面對這樣的團夥，即使能叫上現場的年輕人，大家都沒有格鬥經驗，也一定打不過」。

香港01報導，化名「海森」的29歲男子發文描述他的經歷和心境，在暴行發生時，他上前走了兩步，「就看到了他們下手很黑（意指下重手），無差別攻擊，還拿著酒瓶威脅其他人不要靠近」。當時他很擔心如果上去了，他們還會對付同行的女生。

海森隨後用手機 拍了一段大概17秒的影片取證，其後快步離開並報警。

海森回憶表示，「當時我有很多女性朋友在旁邊，我有理由判斷要先保證她們的安全，但那些女孩被施暴的畫面浮現眼前，我是不是真的應該上去試圖阻攔一下？但想不出特別好的辦法，這種無力感讓我很痛苦」。

海森又稱，「不得不承認，當時我能做到的很有限。在極端的暴力面前，人人會恐懼，都可能成為弱者」。