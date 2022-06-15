唐山某公安局長就是黑社會保護傘？女子實名舉報

女子郭立立在網上實名制舉報唐山市豐南區公安局局長是詐騙集團的保護傘。（取材自微博）

唐山一名女子郭立立實名舉報唐山市豐南區公安 局局長，稱該公安局長為一個詐騙集團 充當保護傘。她提到，詐騙集團詐騙了郭立立人民幣107萬元，全中國有1500人被詐騙，涉案金額達到1.5億元，但主要詐騙人員至今仍逍遙法外。

據騰訊網消息，該女子所在的豐南區此前也有一個蛋糕店老闆實名舉報自己因被當地黑社會暴力砸店只能歇業。目前，砸店的2名嫌犯已被捉獲。唐山市目前也提倡實名制舉報，匿名舉報者則應提供有效聯繫方式。

唐山燒烤店打人事件後，當地涉黑社會問題引發社會高度關注，許多中國網友在拿出自己的身分證拍攝影片控訴當地黑社會。抖音、快手等短影音平台，一度成了舉報黑社會大會。

稍早的唐山燒烤店打人事件，被抓捕的九人則由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。現任唐山市公安局局長趙晉進曾任廊坊市政府黨組成員、市公安局局長。他在任廊坊市公安局局長期間，曾發布《趙晉進：堅決打好掃黑除惡攻堅戰，有力回應群眾的期待》一文，並曾召開全市公安機關掃黑除惡專項鬥爭推進會 。

6月12日，唐山市已召開夏季社會治安整治「雷霆風暴 」專項行動動員部署大會，當局為民眾提供多種方法舉報，包括電話、電郵、郵寄地址，亦可親身到唐山市公安局信訪接待窗口作出舉報。

惟有民眾稱，「雷霆風暴」專項行動公布的舉報電話一直打不通，不少人直接到唐山市公安局信訪接待大廳反映問題。《大河報·豫視頻》報導，唐山市公安局排隊舉報的人龍從接待大廳一路排到外面，許多民眾更交流自己遇到的問題。

另據新華社報導，唐山路北、古治、曹妃甸等八地，14日公布實名制舉報方式。若有以下內容可舉報：1.打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、侮辱婦女等違法犯罪行為；2.敲詐勒索、欺行霸市、強攬工程、強迫交易等違法犯罪行為；3.聚眾賭博、組織容留賣淫、吸毒販毒、「兩搶一盜」、網絡犯罪、交通肇事等違法犯罪行為；4.養老詐騙和電信網絡詐騙行為；5.對違法犯罪進行包庇縱容，失職失責的違紀違法行為；6.其他嚴重影響群眾安全感、滿意度的各類違法犯罪行為。