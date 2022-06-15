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唐山打人案5嫌有前科 1人為「刑拘在逃」

中國新聞組／北京15日電
唐山打人事件，警方在36小時內逮捕嫌犯。（視頻截圖）
唐山打人事件，警方在36小時內逮捕嫌犯。（視頻截圖）

唐山打人事件中，據稱有多名疑犯有前科，其中主犯陳繼志涉及2015年的一宗刑事案件，涉嫌「刑拘在逃」。此次陳繼志被捕時，是否仍是逃犯？廊坊市公安局廣陽分局刑警14日上午表示，目前專案組正在調查中。另外，打人案嫌犯中，五人有前科，三人涉賭博。

齊魯晚報報導，據唐山警方發出的相關通報顯示，打人案件中，主犯為陳繼志和劉濤

一篇曾在2019年7月發布、標題為「110那些事——光明里派出所抓獲一名涉嫌非法拘禁的網上逃犯」的文章。提及2015年的案件，該案兩名犯罪疑犯名字為陳繼志和劉某。

裁判書顯示，2015年12月12日，在唐山市路北區聞新園小區，被告人劉某夥同他人（身分尚未查清），以追討索要抵押車輛的債務為由，被告人劉某使用軚盤鎖對被害人商某的頭部等部位實施毆打，致使其額骨凹陷粉碎性骨折、腦組織挫裂傷、尺骨粉碎性骨折等。

2018年3月21日，犯罪嫌疑人劉某被唐山市公安局路北分局依法刑事拘留。2018年4月27日，唐山市路北區人民檢察院以涉嫌故意傷害罪對劉某批准逮捕。12月20日，唐山市路北區人民法院判處劉某有期徒刑兩年零一個月。

在2015年的這宗故意傷害案中，兩份判決書中均提到陳繼志，並且標註為「刑拘在逃」。

如此一來，2019年3月11日終審判決時，陳繼志依舊處於刑拘在逃，但在裁判書資料庫發現自2019年3月11日終審判決後，並不存在對陳繼志的刑事訴訟。如果逃犯陳繼志一直未被抓獲的話，那麼，警方逮捕陳繼志時，他不僅是該案件的犯罪嫌疑人，是否還是一名在逃逃犯？

另外，涉案人員中五人有前科，前科多為尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害等。有三人都曾參與賭博相關活動。

對此，廊坊市公安局廣陽分局刑警大隊表示，這個案件是歸該刑警大隊管，「專案組」正在調查具體情況，隨著該案件的調查，相關情況會及時向社會公布。

另外，陳繼志的岳母日前一句「陳繼志是老實人」的發言，在網上引來批評；日前陳繼志妻子沒有愧疚感的態度也令網友不滿。

公安 刑事訴訟 劉濤

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