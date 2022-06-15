「雷霆風暴」行動整治治安… 逾百人申冤 擠爆唐山公安局

到唐山公安局信訪的人排起長隊。（取材自瀟湘晨報）

唐山暴力毆打女生案震動社會後，唐山市12日展開「雷霆風暴 」行動整治治安並公布舉報方式。由於此前舉報專線被反映打不通，當地公安 局14日出現百餘人隊伍在現場舉報。有人帶著小椅子來，也有人等了四小時還進不了門。另外，仍有民眾選擇網上舉報，一名76歲的老翁舉報當地書記打死他兒子，但警方拖延快一年仍未積極偵辦。

綜合媒體報導，唐山市半個月的社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，由市委書記和市長擔任雙指揮長，同時公布多條舉報地點與方式。唐山市公安局並召開誓師大會，上百輛警車和數百警員集合在市政府廣場，指揮官說，「我不管你們用什麼手段、我不管背後是誰，統統給我揪出來」。唐山多地15日也跟進「雷霆風暴」專項，並公布舉報方式。

14日上午，眾多唐山民眾便帶著所有受害相關資料，前往唐山市公安局門口接待室前排隊，等待反映問題。

有的民眾坐在路邊，有的人帶著小椅子，有的人坐在三輪車上。有的群眾早上7時就到現場排隊，等了四個小時還沒進去反映問題。由於人多，大家擁擠在接待室門口，希望儘快進接待室訴說自己的問題。直到接近中午，排隊人潮已超過100人。

雖然官方曾宣導網路實名舉報有人身安全的疑慮，但近日網上仍出現多件唐山民眾舉報遭黑惡勢力欺壓，事後警方處理時卻消極怠惰的舊案。

一名76歲的老翁舉報當地一名大隊（相當於村、社區級）的黨支部書記，2021年8月帶著20多名歹徒將他的兒子毆打致死，事發十個多月，但當地警方至今未積極偵辦，相關人等依然逍遙法外，引起眾多網民關注。

由於多起舉報皆涉及警方怠惰不理的態度，引發民眾批評。唐山當地媒體列舉去年打黑行動成果，指出唐山綜合成績在全省名列前茅，試圖為當前輿論緩頰。

不過有網友稱，「半個月時間能做什麼？半個月以後呢？」還有網友表示，唐山宣稱去年的掃黑除惡成績佳，為何還會出現這麼多起的暴力打人、惡意拘禁事件，顯見唐山的黑惡勢力早已深入各地。

外界懷疑，各店家架設的監視器，管理權並不在店家，而是當地的管區派出所。為何這些監視畫面能迅速流出？是否是公安體系內有人刻意讓事件曝光放大？也受到民眾議論。

另外，網傳唐山打人事件以60萬元人民幣(約8.8萬美元)和解一事，當事人回應自己並非涉案人員，視頻被人惡意剪輯，已經報案。