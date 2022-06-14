竟有這種事 中國女子散步途中 被弓箭射中臉部

陝西西安一名婦子臉部突遭天外飛來的弓箭射中臉部，消防員用工具鉗剪斷箭隻。（取材自華商報）

竟有這種事，中國陝西西安一名女子走在路上，被一隻長80公分的弓箭射中臉部，經消防員用工具鉗剪斷弓箭才順利就醫，射箭的男子已被逮捕，被依涉嫌危險方法危害公共安全罪刑事拘留。

華商報報導，一名60多歲的婦人日前在自家社區散步時，突然天外飛來一隻箭，不偏不倚正好射中婦人的臉部。該女子被射中後，捂著面部，疼得痛哭不已，被第一時間送到西京醫院。

醫院發現，婦女的左眼下方被弓箭射穿，弓箭長80公分，直徑約1公分，因弓箭太長無法對傷者進行斷層CT檢查，且醫院沒有工具可以剪切，緊急通知消防人員協助剪斷。

消防人員趕到後，為防止剪切過程中造成二次傷害，消防人員使用兩把鉗子將弓箭固定，隨後利用剪斷鉗將弓箭剪斷。受傷女子在全程麻醉下進行手術 ，醫院表示，經過眼科的初步判斷，婦人的眼球運動是好的，手術過程順利，也沒有出現大出血，病情穩定已處於恢復狀態。

不過耳鼻咽喉頭頸外科主任醫師查定軍說，婦人眼球運動正常，但視力不排除受影響的可能，目前一些視力的檢查還沒有辦法完成，得進一步根據患者恢復的情況再檢查。

由於婦人受到驚嚇，情緒緊張，醫院已對她開展心理疏導工作。

報導稱，警方第一時間調查後發現，射箭者是一名40歲左右同住社區的男子，他供稱是在網上購買的反曲弓弓箭，當時他在社區空曠處練習射靶，不料弓箭脫靶，射偏到牆上後反彈，受害人當時在和其他人散步聊天，不巧射中她的臉部。事發後他非常後悔，承擔全部醫療費 。目前，男子因涉嫌以危險方法危害公共安全罪，已被刑拘。

律師稱，根據刑法規定，以其他危險方法危害公共安全，尚未造成嚴重後果的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人重傷、死亡或使公私財產遭受重大損失，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。