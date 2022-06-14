上海男大生想迷姦 買到假春藥 賣家吹噓可催情 疑耍噱頭

網路上對牛磺酸泡騰片的宣傳使用較為露骨的文字與圖片。(取材自極目新聞)

上海外國語大學官方微博發布通告稱，一名女學生12日中午在圖書館自習時，咖啡 杯被男學生尹某某投放異物，涉事學生已被公安 機關帶走調查。涉案男大生供稱投放的異物為牛磺酸泡騰片，但有網民表示，牛磺酸泡騰片有催情效果；在網購平台上搜索相關產品，宣傳圖上多見女性形象。到底牛磺酸泡騰片是否「春藥」，引發話題。

女子的咖啡被投入異物。(視頻截圖)

綜合媒體報導，上述男大生聲稱的「牛磺酸泡騰片」，被業者廣告宣傳為「健康食品」，律師表示，雖然該藥品不具「春藥」功能，但仍構成強姦罪未遂。

當事女生出去就餐回來後，察覺咖啡杯裡的東西「味道很怪」沒有吞下，去保衛處查看監控發現，是一男生所為。該女稱，男生與自己是同學關係，此前無過節。經醫院檢查，未發現該女生身體異常。安機關表示，已將相關證物送至專業部門檢驗，相關調查工作也進一步展開中。

有網友扒出涉事男學生是2019年山東省保送學生。該男學生還曾代表上海外國語大學2019級全體軍訓新生發言，透露自己的外祖父是一名抗美援朝的軍人，稱自己是「在軍隊故事的潛移默化中」成長起來的。

來源：YouTube

據報導，「牛磺酸」此類商品名稱多為「女性專用」、「速效」、「健康食品」等詞彙，商品圖中也多見女性圖片，部分商家還使用較為露骨的文字與圖片進行宣傳，在某些電商 平台上，其中一款商品的包裝外盒顯示其配料依次為葡萄酸、碳酸氫鈉、檸檬酸、牛磺酸與菸酸，類型為其他固態飲料。

上海律師李超賀表示，如果這男大生他想要下的是「春藥」，但實際上這個藥品不具有這個功能，也就是這男大生其實是被賣家騙了，根據主客觀相一致的原則，就應該認定他構成強姦罪未遂。

極目新聞報導，有商家在回覆詢問時，稱「牛磺酸」為「女用植物飲料」，並以低俗內容為噱頭推銷。也有的電商平台顯示「已下架」或「商品過期不存在」。

有網友表示，這就是一款維生素之類，有補充精力的作用，正常的保健食品，搞不懂為何要被商家下架。難道商家做賊心虛？心裡有鬼？明明是一款固態飲料，為何要玩擦邊球，暗示為「催情」一類的藥物？難道是為了玩弄噱頭，以促進銷售。如果是誇大功效，就涉嫌虛假宣傳。