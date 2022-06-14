西安男玩弓箭 女遭誤傷射穿臉部 求助消防員斷箭

西安將一中年女子在小區散步時，竟被一名玩弓箭男子誤傷，一箭射穿臉部，送醫後因箭太長無法進行檢查，最後在消防人員趕到病房，用專業工具剪短弓箭，畫面相當駭人。

綜合媒體報導，這名西安女子左眼下方被弓箭射穿，弓箭長約70厘米，直徑約1厘米，因弓箭太長無法對傷者進行CT檢查，且醫院沒有工具剪切，需要消防救援人員將弓箭剪短。為防止剪切過程中造成二次傷害，消防人員使用兩把鉗子將弓箭固定，隨後利用剪斷鉗將弓箭剪斷，在處置完畢確定無危險後，將現場移交醫院並返回。

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隨後醫師立即幫女子檢查及處理，醫師表示，女子到院時非常驚恐，當場判斷箭沒有穿破眼球，後來幫女子全身麻醉手術 ，過程非常順利，也沒有大出血。女子在術前左眼還能轉動，但醫師也表示，會不會對視力造成影響，還需要進一步觀察。

受傷女子。(取材自極目新聞)

目前當地警方已介入調查此案，據稱是一名男子在社區內玩弓箭才導致這起傷害案。網友看後紛紛表示「弓箭是可以隨便玩的嗎」、「太嚇人了」、「這是無差別殺人吧」、「這女生以後臉上有疤了」、「根本是殺人未遂」。

報導稱，這並不是第一次發生弓箭傷人事件。2018年5月13日下午，住在北京 市朝陽區古塔公園附近的一名老人出門遛狗，遭遇飛來橫禍，一支弓箭射入老人腿部。2022年4月3日，湖南益陽一名5歲女孩被另一名小孩用弓箭射中眉心，約有4厘米的箭桿嵌入頭部。

北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師表示，「本案中如果肇事方使用的是非機械弓箭，暫不涉及到治安管理違法，如果沒有致人重傷，也不涉及到過失致人重傷罪，但肇事方需要向受害者承擔民事賠償責任，需要賠償傷者醫療費 、誤工費等各項費用。」