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煽動「愛不到就報復」惹眾怒 兩名百大up主道歉、刪相關視頻

中國新聞組／北京14日電
中國boy(右)與兔叭咯(左)的視頻鼓勵報復女性引起眾怒。(取材自觀察者網)
中國boy(右)與兔叭咯(左)的視頻鼓勵報復女性引起眾怒。(取材自觀察者網)

號稱「2021百大UP主」的@中國BOY超級大猩猩 和@兔叭咯不是2pac，因在視頻鼓動別人「造謠報覆」不喜歡自己的女生、並稱對方「老娘兒們」「臭不要臉等言論，引發眾怒後，刪除相關視頻，並為錯誤示範道歉。

觀察者網報導，有粉絲投稿說，自己喜歡的女生拒絕了他的追求，詢問兩人應該怎麽報復這個女生。兔叭咯直接提建議說「你必須讓她長點記性，就這樣這樣老娘們，這件事肯定不能明著跟你周圍人說，而是要旁敲側擊、暗諷暗示，說這個女生怎麽怎麽地。」同時，中國boy也對此說到：「找一個帥哥去吊她」。

來源：YouTube

這段視頻在網路上引發眾怒，「拒絕了喜歡自己的人就活該被造謠嗎？這是違法犯罪不知道嗎」、「就這三觀，還當UP主？」有網友直言，「你們也算是公眾人物了，難道沒有想過這些說出去會有很多人做示範嗎」、「網路視頻有演的成分在，大家也能理解，可能萬一你們『造謠報復」的想法刺激了別人呢」、「兩個人的粉絲加起來超過1000萬了，如此引導別人嗎」。

引發批評後，該博主先是將視頻及網友的批評一律刪除了，兩人又共同發布了手寫道歉信，稱針對一系列問題，給出了非常錯誤的回答示範，給觀眾們造成了很不好的觀感、不正確的引導，甚至是情感傷害，向大家致以最誠摯的道歉。

在道歉之後，部分網友並不買帳，認為該視頻的言論是對女性的侮辱以及精神傷害；也有粉絲表示知錯能改善莫大焉，希望中國boy以後視頻的審核能夠更加嚴謹。

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