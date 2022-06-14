唐山黑幫舉報已逾10宗…「海霸」撞漁船5死 拖2年未審

事發時被撞船隻。（取材自上游新聞）

唐山黑團伙在燒烤店打人事件後成眾矢之的，網上實名舉報黑惡勢力愈來愈多，直至昨日，網上已有超過10宗實名舉報。一名溫州女商人舉報唐山一對父子對其工廠打砸，警方卻不處理。另一男子控訴他的漁船遭唐山「海霸」撞翻釀5死，案件被定性交通肇事後，拖延兩年多竟然一直不開庭，他實名舉報要求警方處理。

唐山難道成了黑道家鄉？近日麵包店老闆網路舉報去年7月遭到暴徒砸店關門，駐唱張姓女歌手舉報今年5月被黑道關狗籠，在輿論擴大後，唐山警方竟能在一天內把兩案的作案兇嫌抓獲，被網友質疑過去數月都幹嘛去了？雖然唐山市政府公布全民舉報專線，但民眾似乎更相信網路舉報更有效果。

溫州女商人控訴：斷人肋骨還嗆「上面有人」

一名來自浙江溫州的女商人汪建媚13日網上實名舉報指，2020年她到唐山市玉田縣窩洛沽鎮投資 開工廠，遭到房東 楊氏父子的威脅與破壞。房東的兒子楊青山把廠裡面的一位女出納左胸肋骨打到骨折，事後報警，但是不了了之。而且楊氏父子聲稱，在唐山他們上面有的是人，在唐山他們就是天，隨時都可以把你們打出唐山。

溫州女商人實名舉報唐山一對楊姓父子打砸她工廠將工人肋骨打斷，警方都不了了之。（網路截圖）

上游新聞報導，另一位李洪軍的男子12日實名舉報稱，2019年12月12日晚，在河北省唐山市海域遭「海霸」襲擊，被兩艘漁船追趕撞擊，將其所開的「冀昌漁06092」船撞翻，導致船上五人死亡，他是唯一生還者。

李洪軍稱，該案件由河北省唐山市海警局立案偵查，海警局以交通肇事罪定性案件並提交到檢察院，但李洪軍卻被定性為案件嫌疑人，案件拖延至今未開庭，主要犯罪嫌疑人被取保候審至今。

李洪軍發布舉報視頻，指控「海霸」撞船致5死至今不開庭。（取材自上游新聞）

該案撞船原因疑與海上捕撈利益衝突有關。2019年有媒體報導，稱李洪軍因為唐山有買家高價收購蜆子，於是駕船帶著五名船工從遼寧省營口市海域出發，來到唐山海域捕撈作業，一同隨行的還有大連市和丹東市的七艘漁船。

唐山市海警局13日回應，已經關注到舉報信息，正在進行核實。

觀察者網報導，唐山一名養豬的老大爺，實名舉報本地原村支部書記兼村長。他在視頻裡稱這位村支部書記是坐牢兩次的刑滿釋放人員，是無惡不作的地痞，黑社會頭目。他因為不賣豬給對方與其發生口角，對方一天打了他兩次。老人在2020年曾去舉報對方，但後來對方帶人來毆打他，並揚言「你再告狀就打死你」。