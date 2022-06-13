不妙？特斯拉取消在中國3場在線招聘

特斯拉取消中國在線招聘1000多個崗位活動。（取材自鳳凰網）

電動車大廠特斯拉 CEO馬斯克 先前曾警告該公司即將裁員 ，引發各方憂心經濟前景。隨後傳出「特斯拉中國還是很缺人，近期還在大規模招人」，但就在各界揣測特斯拉前景時，特斯拉宣布取消原定於6月在中國舉行的三場直播招聘活動，讓不少人驚呼不妙。

綜合媒體報導，特斯拉之前曾宣傳6月16日、26日和30日將舉辦在線招聘活動，涉及公司不同部門的職位，包括銷售和交付、研發，及採購等供應鏈職位。特斯拉9日發布微信通知，表示取消了原定的三場招聘活動，但沒有說明原因。

據了解，原先特斯拉中國在社交媒體平台上發布了1000多個招聘崗位，如空氣動力學工程師、供應鏈經理、商店經理、工廠主管和工人。目前，特斯拉中國仍允許求職者對這些職位提交簡歷。

馬斯克日前向特斯拉高管發郵件稱，他對於經濟有種「超級糟糕的感覺」，並表示要裁員10%。但是，他又在上發給員工的郵件中澄清稱，只對受薪員工裁員10%，但會增加小時工。不過，他並未具體提到中國業務是否會裁員。目前，中國業務占據了特斯拉全球產量的一半以上，在2021年為特斯拉貢獻了四分之一營收。