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唐山打人案燒烤店被圍觀…有人播哀樂 有人做直播蹭熱度

中國新聞組／北京13日電
圍觀老漢城燒烤的人。（取材自鳳凰Times）
圍觀老漢城燒烤的人。（取材自鳳凰Times）

唐山打人案引起社會廣泛關注，事發的燒烤店也成為輿論焦點。有人來這邊發洩，表達心中憤怒；也有人來這邊拍照打卡，拍短視頻蹭熱度。

鳳凰Times報導，案發兩天後的午後，唐山市老漢城燒烤門口，傳出一陣陣送殯時播放的哀樂。播放音樂的是一名30來歲的男子，他幾乎不與人交談。起初只是手持音響放音樂，在燒烤店周邊轉悠。後來，乾脆將音響放到店門口，掏出記號筆，在燒烤店關閉的捲閘門上，寫下「傻X王八蛋」的字樣。最後，還對著捲閘門小便。

在現場播放哀樂、撒尿的男子，已被警方帶走。（取材自鳳凰Times）
在現場播放哀樂、撒尿的男子，已被警方帶走。（取材自鳳凰Times）

警察趕到現場前，男子早已消失。燒烤店老闆滿臉憤怒地說，自己做了件正義的事，卻遭到了很多人謾罵，「都圍觀成這樣了，還不讓我言論（說話），你們說怎麼辦吧？」

燒烤店老闆所稱的正義，是指當晚事件發生時，她曾上前阻攔，只不過幾乎沒有起到作用。

事件後，燒烤店門口已成為了網紅打卡聖地。除了路人圍觀外，亦不乏一些網紅在店門口開直播。現場時不時能聽到「各位老鐵，我到了哈」之類的言語。也有年輕男女在門口自拍，比出「V」字勝利手勢。

老漢城燒烤店主。（取材自鳳凰Times）
老漢城燒烤店主。（取材自鳳凰Times）

周遭的店鋪與目擊者，則已不再透露任何消息。有人偷偷表示，「上面有話了，不讓我們再介紹這事」。

老闆時不時會打開捲閘門出來一下，可她拒絕與圍觀者交流，只是大聲訴說著自己的不滿，及此事對她生意帶來的影響。當天晚上，鬱悶的老闆透過美團為自己送了一箱啤酒及食物。如果不是暴力事件，她也許正在準備食材、備足啤酒，迎接一批批食客。

老漢城燒烤目前已成了網紅地。（取材自鳳凰Times）
老漢城燒烤目前已成了網紅地。（取材自鳳凰Times）
停業的老漢城燒烤店。（取材自鳳凰Times）
停業的老漢城燒烤店。（取材自鳳凰Times）

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