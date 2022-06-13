唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

現場視頻截圖顯示，其中一名打人者身穿BOY LONDON品牌短袖。（視頻截圖）

唐山燒烤店打人案激起中國社會普遍的憤怒與熱議，打人視頻中，一名涉案人員背後大大的金色老鷹及BOY字樣的LOGO成了顯眼的存在，讓潮流服飾品牌BOY LONDON（倫敦男孩）成為討論焦點。

來源：YouTube

綜合媒體報導，微博、抖音 上，網友不斷討論，「BOY現在的主要客群就是社會大哥」、「這個大LOGO真的令人不適」，甚至一張「遠離這類人群」的梗圖，當中人物正是掛著大金鍊、穿BOY衫、愛馬仕皮帶、手包、豆豆鞋的形象。網友感嘆，「這是BOY品牌被黑得最慘的一次」。

目前BOY LONDON正面臨一場緊急公關危機，遭到各大電商 平台大規模的退貨。據了解，618電商節期間，有部分天貓、京東旗艦店的消費者，因唐山事件選擇退掉BOY LONDON的衣服。

有網友製圖「遠離這類穿搭人群」，圖上的穿搭要素包括：金鍊子、紋身、BOY LONDON的T恤、不穿襪子的豆豆鞋子等。其中，BOY LONDON的logo圖案格外顯眼。（取材自極目新聞）

諮詢天貓退貨相關事宜時，客服很快自動回覆，「您好，我們堅決抵制暴力行為」，側面說明BOY LONDON正經歷退貨潮。

據了解，BOY LONDON於1976年創立於英國 ，主打街頭潮流風格，1997年進入中國市場。 2001年在廣州開設第一間門店「流行前線」。

2021年4月11日，BOY LONDON一家實體店。（取材自紅星新聞）

但近年BOY LONDON在中國市場的發展不盡人意。去年12月，BOY LONDON的天貓、京東官方店鋪關店清倉；雙十二更設置了低至3折的清倉專區。在線客服稱關店原因是「業務運營策略調整」。實際上，BOY LONDON在中國走下坡，背後的重要原因是品牌授權紛爭和假貨橫行。

此外，BOY LONDON越來越大的燙金logo讓很多人覺得有些「浮誇」甚至「土氣」，與「潮牌定位」越來越遠。

潮牌愛好者李飛（化名）感嘆，不應該因為一些標籤和特徵就否定了一群人、一個品牌。不過BOY LONDON自進入中國以來便是一波三折，即便沒有這次唐山事件，這個品牌在中國也避免不了走下坡路的事實了。