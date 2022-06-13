女歌手遭黑團伙囚狗籠毆打 控唐山警吃案、要她刪影片

唐山一名女子影片實名舉報另一黑道組織，竟被警方吃案，要求下架。（取材自新黃河）

河北唐山暴力打女人事件延燒，當地三天傳出三起實名舉報涉黑團伙暴力案件。唐山一名女子實名舉報自己遭被關狗籠、非法拘禁達16小時，卻被警方吃案，消息再度激起民憤。在唐山政法委稱關注該涉黑酒吧後，灤州市公安 局迅速抓獲4嫌。當局再於12日晚宣布把早前二起警方不受理的案件偵破，共抓捕到6名嫌犯。

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澎湃新聞報導，河北省公安廳通報，唐山燒烤店打人案案改由廊坊市公安局偵辦，顯示當地存在黑白勾結問題。該案九名嫌疑人已全被抓獲，當中三人有刑事前科。

正當民眾關注燒烤店打人案，一名在唐山酒吧駐唱的張姓女子實名舉報遭到黑道非法拘禁，她是在11日於個人微博發布一段約1分30秒影片，舉報唐山路北區長寧道星際酒吧。

張女表示，她在5月17日入職星際酒吧，5月23日下午，酒吧老闆以發薪水為由叫女子與其友到酒吧，進入大廳後就被酒吧老闆帶領的一群工作人員包圍，並被要求上交所有私人物品，不允許自己和同事離開。

張女稱，這群黑道團伙（犯罪集團）對她們非法拘禁。期間，遭到對方毆打辱罵、威脅恐嚇、白紙畫押，隨後又轉移地點，將她們關黑屋、關狗籠，時間達16個小時。

她說，包括自己在內的六人分別被關在酒吧幾處不同的地方，同事被打得渾身是血，自己趁著上廁所的機會逃出酒吧。影片附上一段疑遭施暴的錄音，有男子大聲說：「這屋沒有監控。」其後，可聽到有人砸東西的聲音。

她逃出酒吧後，前往附近派出所報警，但在接受了數小時詢問後，警察 直到早上7點才出警。她表示，後來自己大鬧派出所，酒吧另一個老闆才把其他同事帶過來，警方卻直接讓酒吧相關人員離開，整個事件也沒有對施暴者作任何處理。

11日晚，唐山市路北區祥豐道派出所人員透過電話，要求她刪掉網上實名舉報的影片，並提出見面解決問題的要求。張女表示，自己目前在河南 ，不敢到唐山，只願意與對方在河南當地的派出所見面。

有網友提到，星際酒吧位置在「唐山市公安局對面」，旁邊是公安、法院、對面是檢察院，質疑唐山黑勢力保護傘有多強大。

河北灤州市公安局12日發布警情通報，張某在網上實名舉報朱某斌、楊某等人在唐山市路北區某酒吧對其及同事進行毆打並非法拘禁。灤州市公安局立即成立專案組，將朱某斌、楊某等4名犯罪嫌疑人抓獲。

另外的二件舉報分別是，6月10日河北唐山蛋糕店老闆實名舉報涉黑團伙敲詐勒索、暴力打砸後，6月12日多人實名舉報唐山女子徐某詐騙。