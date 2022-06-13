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沒拉架？沒報警？唐山燒烤店老闆被網暴 喊冤「要瘋了」

中國新聞組／北京13日電
燒烤店老闆娘在案發後遭遇網暴。(視頻截圖)
燒烤店老闆娘在案發後遭遇網暴。(視頻截圖)

河北省唐山市某燒烤店日前發生4女遭暴打事件，許多網民批評燒烤店老闆沒勸架、報警。自稱燒烤店老闆娘發布視頻澄清說，事實上當天她參與了拉架，還讓他人報警；打人的那伙人不但威脅她，還沒結帳就跑了，「我也是受害者卻被網暴，我已經要瘋了」。有市民則送花為老闆娘打氣並稱，是老闆娘發布監控視頻才讓此事曝光，她不該被大家網暴。

來源：YouTube

河北省唐山市「老漢燒烤店」10日凌晨發生4女遭暴打事件引發公憤，網民除批評施暴者外，還將矛頭對準了燒烤店的老闆，質疑老闆在現場目擊暴打卻沒勸架也沒報警，甚至有網民聲稱發現老闆曾與施暴者坐同桌，懷疑另有內情。不過，社交平台昨天流傳一則「涉事燒烤店老闆娘發聲」的視頻，自稱涉事燒烤店店主的女子在視頻中為自己澄清。

澎湃新聞報導，這名女子說，她發視頻的原因是因為她被網暴。「有挺多網民攻擊我，發微信打電話，電話已經打爆了，都影響我無法營業和生活了」。有的網民說她沒有拉架，「視頻裡拉架的那個穿黑衣服的女子就是我」，「我本身五六十歲的老太太，我也不容易，我盡我最大的努力，我去拉架。網民攻擊我，我現在無法生活了」。

「他（指網民）說我沒有報警，當時我保護屋裡一個人，當時我沒有手機，第一時間我讓他（她）報警了。報警了我出去後，打人的人還威脅我：出去就打我。帳都沒結都走了，我不敢管他要錢，我去哪裡說公理，我也是受害者呀」，這名老闆娘說，現在店面不可以營業，網民罵她的，說啥都有，那視頻都在。「我現在已經要崩潰了，我已經要瘋了，我無法生活了，我現在去找哪裡說理呀」。

不過也有人力挺燒烤店老闆娘。貴州廣播電視台視頻報導，有市民昨天帶著鮮花來到涉事燒烤店，支持遭網暴的老闆娘。該市民表示，是老闆發布了店內的監控視頻，幫助大家發現了很多重要的問題，她不該被大家網暴。希望她的生活能恢復正常，燒烤店能早日開張。

市民為老漢城燒烤送去為店舖打氣的花束。（取材自鳳凰周刊）
市民為老漢城燒烤送去為店舖打氣的花束。（取材自鳳凰周刊）
老漢城燒烤目前已成了網紅地。（取材自鳳凰周刊)
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