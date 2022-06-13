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唐山黑惡勢力第4份實名舉報：斷人肋骨仍逍遙法外

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

中國新聞組／北京13日電
網傳可能是唐山燒烤店打人案受害者送醫照片。（視頻截圖）
網傳可能是唐山燒烤店打人案受害者送醫照片。（視頻截圖）

河北省唐山市「老漢燒烤店」打人事件持續發酵，網上流言不斷，卻獨不見被害人或其家人發聲。對於被打女子的現況，官方也僅稱「無生命危險」，未透露具體傷情、精神狀態，讓不少網民質疑案情不單純。有網民稱重聽當天錄音，發現帶頭的綠衣男子曾對同伙說「把那幾個女的拖到路邊給操了」，因女孩們激烈反抗才沒讓嫌犯得逞。但官方迄未對此說明。

山東商報報導，唐山燒烤店打人事件持續發酵，要求嚴懲惡人的聲音一浪接一浪。隨著九名施暴者被逮捕歸案，打人事件的細節也逐一呈現出來。但自事件發生起就橫亙在公眾心中的問號，到現在依然還是問號。包括施暴者被起底劣跡累累卻仍能為惡人間，是否因此前對其犯罪行為的「寬大處理」成了變相縱容，警方迄今沒說清楚。

再者，關於被打女子，截至目前，官方消息僅限於「無生命危險」的描述，至於具體傷情如何、精神狀態怎樣，公眾一概不知。而且，事情發展到現在，目擊者出來說話了，燒烤店老闆娘也發聲了，為何獨獨不見受害人家人的說法？而且，受害女子有四人，警方說其中兩人未就醫，為何不見她們出面還原當天現場情況？或是她們正接受被害人的保護而被禁言？

大批網民留言說「我也想知道受害者到底怎麼樣了？」，「傷情穩定是真的嗎？」，「只能說不敢怕被報復」，「被禁言了吧？固定模式了」，「全國人民義憤填膺，連國外都發聲，怎麼連被打人的親屬都閉聲。怎麼回事啊，難道他們還不知道這件事嗎？」，也有網民稱施暴者與受害者當天下午曾達成諒解，若傳言為真，「和解」是怎麼操作的？

鳳凰周刊報導，此案有個新細節首次出現。有知情者透露，「其中一個（女孩）被拖到胡同里，送醫的時候，褲子開了」，「很多人都看到了，懷疑那幫男的，可能還做了更過分的事」。知情者口中的「胡同」，距老漢城燒烤店約20多米。那一晚，被扯進胡同的女孩到底還遭遇了什麼，目前不得而知。

另網傳有網民仔細聽了當時監控錄音，帶頭鬧事的綠衣男子打量那桌女孩子後對著同伙說：「把那幾個女的拖到路邊給操了」。還好女孩們激烈反抗才沒讓嫌犯得逞。網民們表示，這幾個人顯然是慣犯，所以才能不假思索脫口說出這駭人聽聞的話。但這部分也未獲警方或當事人澄清或證實。

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