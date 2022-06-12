上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

河北唐山一間燒烤店內，一名女子日前拒絕醉漢搭訕怒斥對方後，竟慘遭暴力圍毆，引發轟動。無獨有偶，上海金山同日也發生一起當街砍人事件，一名女子被一惡徒瘋砍，但相關消息在中國一度被封禁，官方也尚未作出任何通報。事發地社區次日回應，指行凶者被路人制伏後被抓。

來源：YouTube

綜合媒體報導，據網傳影片顯示，身著白色上衣的男子持刀，在上海金山石化街道辦事處三村社區當街朝一名穿紅色上衣的女子頭部、頸部、背部多處狂砍，導致女子身上以及地面上血跡斑斑，女子坐在地上掙扎但並未反抗。 上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

被砍女子淒厲哭喊救命，但幾輛經過的電動車 並未出手相救。後來，來了兩個年輕人，眾人才合力將砍人男子制伏。 傷人男子被眾人制伏。（微博）

上海市民趙先生的爺爺奶奶就住在事發地附近的小區。趙先生看到網傳消息後，趕緊聯繫爺爺奶奶讓他們不要圍觀。「聽說警方和路人，很快就將歹徒給制伏了。」趙先生說。

有網傳消息指，女子因傷勢過重當場死亡；還有網友發出作案工具的圖片，一把菜刀已經卷刃。

至於事發原因，網路上至今已流傳了數個不同版本，涉及家暴 、被騙取財產等，但尚未有官方披露詳情。

另外，在微博 搜尋「上海金山砍人」相關字眼，也沒有任何內容，原因則是「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示。」