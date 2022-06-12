不滿夜市賣貓被查…河北男當城管面摔死貓

事件惹來輿論狠批，不少網民紛紛指責男子沒有做人的基本底線，並為小貓感到可憐；也有網民對一旁的執法人員未有對男子的惡行作出制止表示質疑。（視頻截圖）

河北承德雙橋區一名男子日前因在夜市賣貓被城管罰款，然而情緒激動的他竟當著城管的面暴力摔貓，還用腳多次踩踏地上的小貓，現場留有血跡。承德市公安 局雙橋分局發布消息稱，致貓死亡的男子隋某某構成擾亂公共場所秩序，警方依法決定對其處以行政拘留五日的處罰。

來源：YouTube

香港 01報導，據雙橋區城市管理綜合行政執法局通報，日前在二仙居夜市巡查期間發現一名男子在該夜市口違法售賣寵物貓，然而執法過程中，該男子突然情緒激動，做出摔貓的過激行為，該局已就事件報警。

據網傳影像顯示，涉事男子當時從箱子裡抓出小貓，再當著執法人員的面將一隻灰色的貓狠狠摔在地上，並稱：「我一毛都沒有，我要有錢我賣牠幹嘛？」之後，他又用力踩踏另一隻籠內小貓，導致籠子變形，貓則在地上掙扎。 網傳影像顯示，男子當著執法人員的面將一隻灰色的貓狠狠摔在地上。（視頻截圖）

隨後，男子收拾物品離開，地上留有血跡，且男子離開幾步後，又抓住一隻逃跑的貓狠摔到地上，並不時踩貓。

事件惹來輿論狠批，不少網民紛紛指責男子沒有做人的基本底線，並為小貓感到可憐；也有網民對一旁的執法人員未有對男子的惡行作出制止表示質疑。

疑似賣貓男子隨後在社交平台發影片道歉，不過該影片事後已刪除。

另據央視網報導，經調查：當事男子隋某某，承德市雙橋區人，他承認當晚在承德市雙橋區清風西街夜市（即二仙居夜市）東側入口處，在城管工作人員對其管理過程中，因情緒激動，通過摔、踩的方式致貓死亡。

根據「中華人 民共和國治安管理處罰法」規定，隋某某的行為構成擾亂公共場所秩序，承德市公安局雙橋分局依法決定對其處以行政拘留五日的處罰。