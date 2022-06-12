唐山4女被圍毆案／中國女性受歧視 國際媒體關注

事發的燒烤店大門緊閉，電話號碼已被清除。(取材自澎湃新聞)

河北省唐山市燒烤店女顧客被暴打事件不僅在中國引發巨大民憤，也引起國際社會的關注。路透昨天發出的一篇報導稱，在中國社媒上發表的大量評論中，許多評論把這個餐館打人事件與中國女性長期受到不平等對待的現象聯繫起來，稱「這個事件發生在一個針對女性的暴力行為猖獗的社會」。尤其近年來在中國確實發生過多起類似女性為受害者的社會案件。

美國之音報導，唐山女被打只是冰山一角，中國女性受歧視 現象引起國際媒體關注。文中並引述路透報導指出，路透將這次唐山女遭圍毆的事件與今年2月爆出的江蘇徐州豐縣鐵鍊女事件相提並論稱，那名被鐵鍊鎖在地窖裡的女性的視頻也同樣傳遍了中國的社媒體，激起輿論的強烈憤怒。但對於該縣以及全國存在的更為廣泛的拐賣婦女問題，中共當局並沒有作出任何交代，更沒有採取任何措施。

獨立新聞網站whatsonweibo.com昨天就唐山餐館打人事件的各方反應發表了一篇長文，指出兩個問題，一個是在這次事件發生過程中，警方行動遲緩，二是媒體報導存在偏見。有網民評論說，中國的電子監視系統非常發達，能對感染病例局立刻確定位置並加以控制，但中國警方在這次惡性事件中的行動緩慢引起網民不滿。另有網民批評共青團微博 發出的博文上使用了一個微笑的表情符號，質疑這是對這起暴力事件進行譏諷或嘲笑？

路透並引用微博上的一條沒有署名的帖文說：「這個事件發生在一個針對女性的暴力行為猖獗的社會。對視為弱勢一方的性別視而不見和壓制就是否認人們，特別是女性遭受的暴力」。

澎湃新聞報導，類似女子因拒絕陌生男子騷擾被毆打事件在中國並不鮮見，有多件發生在男子酒後。

2019年4月，男子谷懷東在安徽省阜陽市一永和豆漿店時對女子武小艷等人搭訕引發爭吵，谷懷東因毆打武小艷被行拘13日並罰款500元人民幣(約74美元)，法院判谷懷東賠償武小艷經濟損失7128.7元。2020年7月，女子張甜甜和女性友人到黑龍江省寶清縣某私人訂製酒吧喝酒與男子張斌發生口角，張斌與朋友對兩名女子毆打並踹倒，警方對張斌等人行政拘留15日並處1000元罰款，法院判張甜甜獲賠損失1萬7677.17元。

2020年5月在貴州省盤州市，男子朱雷酒後和女子舒婧搭訕隨後發生爭吵，朱雷因毆打舒婧致受傷住院30天被公安 行政拘留12日，並被法院判賠舒婧經濟損失2萬1949元，理由是「舒婧沒有容忍醉酒的朱雷侵犯和侮辱的法定義務」。