唐山黑道家鄉？ 4女遭圍毆案改異地偵辦 已逮9人

唐山4名女子10日在燒烤店用餐，因抗拒陌生男子騷擾竟慘遭暴力圍毆。（取材自微博）

河北省唐山市某燒烤店10日凌晨發生9男暴打4女事件，公安 局通報，9名涉案人士已全部歸案，案件正進一步偵辦，至於受傷女子傷勢穩定；而種種證據顯示，唐山警方對黑道似有不作為甚至已淪為黑道的保護傘，河北省公安廳11日晚23時宣布，案件已改由廊坊市公安局接辦。

時代周報引述北京 市才良律師事務所律師王令表示，「異地用警，可能是對當地黑惡勢力及保護傘的存在高度懷疑」。

唐山燒烤店暴打事件引起社會公憤，唐山警方昨陸續抓獲涉案的9名男子，仍演變成「民眾對官方信任危機」，唐山也被指是黑道家鄉。

官媒光明日報昨發文痛批唐山在一個多月內接連發生圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門等三起社會事件，是「社會治理的失效」；並指出，燒烤店惡性傷人案件挑釁社會法治和道德雙重底線，警方卻在案發十餘小時候才抓捕到主要犯罪嫌疑人，地方行政部門眼裡沒「法」嗎？

文中說，除圍毆女性事件外，唐山近月來還發生官方阻止老農在疫情 防控期間幹活、遷安防疫情對部分住戶反鎖並將房門用鐵絲綁住事件，這三起社會事件都是社會治理的失效。這種無「人」無「法」的治理狀態，無法震懾和預防極端惡行事件，並不奇怪。

極目新聞報導，打人者全部落網仍有很多疑惑待解。其一，主要嫌疑犯陳某志牽涉七起司法案件，還被標註為刑拘在逃人員，卻能堂而皇之在燒烤店吃消夜甚至對女子施暴，他為何能逍遙法外？其二，10日凌晨事件發生當時就有人報警，警方也出警，卻直到當天下午監控上網引爆熱搜才追捕施暴者，稱唐山警方不僅辦案慢半拍，還讓施暴者能跨省跑路，行兇者背後有沒有「保護傘」撐腰？

對於質疑，唐山市委書記武衛東10日晚強調對此案件要從嚴從快依法嚴懲，同時要舉一反三在全市開展掃黑除惡專項鬥爭「回頭看」。11日唐山市涉黑涉惡舉報中心回應「保護傘」表示，「誰也不會遷就，誰也不會保護，是誰就逮誰」。

11日晚，武衛東在疫情防控會議上再對燒烤店事件表示，要還傷者公道、還市民安寧、還社會穩定。